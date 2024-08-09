«Детонация, пожар и эвакуация»: БПЛА массово атаковали российские регионы
Минувшей ночью Липецк подвергся массовой атаке беспилотников. В частности, под ударом оказался военный аэродром и энергообъект. Кроме того, ВСУ атаковали Белгородскую, Брянскую, Курскую, Воронежскую и Орловскую области, а также Крым.
Средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над регионами РФ и Черным морем 75 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также в Черном море уничтожены семь безэкипажных катеров, которые следовали в направлении Крыма, сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что минувшей ночью была совершена попытка атаки беспилотниками самолетного типа. Согласно данным, над Белгородской областью уничтожили 26 БПЛА, над Липецкой – 19, над Курской – семь, пять – над Брянской, четыре – над Воронежской, один – над Орловской, пять – над Крымом. Еще восемь беспилотников сбили над акваторией Черного моря.
ПОСЛЕДСТВИЯ АТАКИ В ЛИПЕЦКЕ
Четыре населенных пункта в Липецке эвакуированы после ночной массированной атаки беспилотников. Губернатор региона Игорь Артамонов объявил о решении ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Липецкого муниципального округа, чтобы ликвидировать последствия атаки.
Около 2:00 мск в Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА. В 3:14 мск губернатор сообщил, что Липецк подвергся массированной атаке и отметил, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Артамонов настоятельно попросил местных жителей не публиковать видео и фото, на которых запечатлены последствия атак БПЛА.
Позднее, в 3:55 мск, главное управление МЧС РФ по Липецкой области сообщило о возгорании на военном аэродроме.
«Возгорание на военном аэродроме по третьему номеру», – говорится в сообщении.
В результате атаки ВСУ также был поврежден объект энергетической структуры, сообщил губернатор. Из-за этого нарушилось электроснабжение: электричество отключали в 19, 23, 24, 27, 29 микрорайонах и на Московской улице Липецка. Для обеспечения безопасности жителей власти решили эвакуировать населенные пункты Федоровка, Копцевы хутора, Тынковка и Яковлевка. Единая диспетчерская служба открыла горячую линию по вопросам эвакуации, в зону которой попали 416 домовладений.
В эвакуированных населенных пунктах начали работу посты для охраны домов и имущества граждан, на подъездных дорогах выставили посты автоинспекции. Пункты временного размещения развернули в доме культуры Новой Деревни и в школе села Кузьминские Отвержки. Для эвакуации жителей во все населенные пункты прибыли автобусы, однако ряд граждан решили не покидать свои дома и укрыться в подвалах.
В Липецке и Липецком муниципальном округе было остановлено движение пассажирского транспорта. Артамонов сообщал, что его восстановят после отмены красного уровня опасности. Он призвал жителей региона оставаться дома или в безопасном месте, а организациям и предприятиям поручил не привлекать сотрудников к работе.
Около 5:45 мск подача электричества на объекты энергопотребления в Липецке была восстановлена. По информации губернатора, в результате атаки БПЛА пострадали шесть человек, всем им оказывают необходимую помощь в городских больницах. Красный уровень угрозы в Липецком муниципальном округе отменили около 7:00 мск.
БПЛА В КРЫМУ, КУРСКЕ И БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ночью и рано утром об атаке ВСУ сообщали и губернаторы других российских регионов. Перед официальным сообщением Минобороны губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы Черноморского флота, подразделения РЭБ и ПВО уничтожили три украинских беспилотника и три безэкипажных катера. Спасательная служба Севастополя уточнила, что гражданские объекты в городе не пострадали.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в свою очередь сообщал об уничтожении четырех украинских ракет и четырех БПЛА самолетного типа. Он призвал жителей не трогать осколки при их обнаружении. За ночь ракетная опасность и опасность атаки БПЛА объявлялась в области по одному разу.
Около 4:30 мск губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что было сбито 29 дронов. По предварительным данным, пострадавших среди местных жителей нет. Однако в городе Старый Оскол пострадали два жилых дома: у них повреждены кровли, выбиты окна, повреждены заборы и фасады. Кроме того, повреждения получил легковой автомобиль.
Гладков также отмечал, что из-за попадания в ангар беспилотника в Новом Осколе на территории промышленного предприятия начался пожар. На местах происшествия работают оперативные службы, с утра будет возобновлен подомовой обход, уточнил глава региона.
Областное МЧС в свою очередь сообщало об обстреле приграничного села Колотиловка Краснояружского района.
При этом ранее, 8 августа, Гладков посетил Колотиловку и лично призвал жителей на время покинуть село, которое за последние дни постоянно подвергалось обстрелам, передает «Радиоточка НСН».
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