«Детонация, пожар и эвакуация»: БПЛА массово атаковали российские регионы

Около 2:00 мск в Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА. В 3:14 мск губернатор сообщил, что Липецк подвергся массированной атаке и отметил, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Артамонов настоятельно попросил местных жителей не публиковать видео и фото, на которых запечатлены последствия атак БПЛА.

Позднее, в 3:55 мск, главное управление МЧС РФ по Липецкой области сообщило о возгорании на военном аэродроме.

«Возгорание на военном аэродроме по третьему номеру», – говорится в сообщении.

В результате атаки ВСУ также был поврежден объект энергетической структуры, сообщил губернатор. Из-за этого нарушилось электроснабжение: электричество отключали в 19, 23, 24, 27, 29 микрорайонах и на Московской улице Липецка. Для обеспечения безопасности жителей власти решили эвакуировать населенные пункты Федоровка, Копцевы хутора, Тынковка и Яковлевка. Единая диспетчерская служба открыла горячую линию по вопросам эвакуации, в зону которой попали 416 домовладений.

В эвакуированных населенных пунктах начали работу посты для охраны домов и имущества граждан, на подъездных дорогах выставили посты автоинспекции. Пункты временного размещения развернули в доме культуры Новой Деревни и в школе села Кузьминские Отвержки. Для эвакуации жителей во все населенные пункты прибыли автобусы, однако ряд граждан решили не покидать свои дома и укрыться в подвалах.

В Липецке и Липецком муниципальном округе было остановлено движение пассажирского транспорта. Артамонов сообщал, что его восстановят после отмены красного уровня опасности. Он призвал жителей региона оставаться дома или в безопасном месте, а организациям и предприятиям поручил не привлекать сотрудников к работе.