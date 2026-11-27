В Москве начали ликвидацию дома-музея Федора Конюхова
Частное учреждение «Дом-музей Федора Конюхова» в Москве находится в стадии ликвидации. Об этом со ссылкой на сервис проверки контрагентов Rusprofile сообщает «Газета.Ru».
Отмечается, что соответствующая запись была внесена в ЕГРЮЛ 26 ноября 2026 года. При этом сообщается, что решение о ликвидации принято в добровольном порядке.
Дом-музей был зарегистрирован в августе 2001 года. Учредителями значатся путешественник Федор Конюхов, его сын Оскар, а также Институт цифрового образования.
Как напомнили в Rusprofile, попытка прекратить деятельность юридического лица предпринимается не впервые. В октябре 2017 года налоговой службой было принято решение о предстоящем исключении учреждения из ЕГРЮЛ как недействующего. Однако в январе 2018 года было получено возражение против исключения и в апреле того же года дом-музей начал процедуру реорганизации, но в сентябре это решение было отменено.
Ранее журналистке и телеведущей Ксении Собчак до конца октября 2029 года запретили открывать новый бизнес в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Закрытие границы с Россией грозит упадком эстонской Нарве
- Захарова обвинила Латвию в предоставлении воздушного пространства для атак ВСУ
- Совет Федерации одобрил обязательную индексацию невыплаченной вовремя пенсии
- Путин: Атомная подлодка «Пермь» пополнит состав Тихоокеанского флота
- СМИ: Хакеры взломали облачную платформу ВВС США Cloud One
- ВС России ударили по трем железнодорожным локомотивам и сухогрузу
- Три способа: Как работать с документами в ИИ без угрозы конфиденциальности
- Россиянам рассказали, что делать арендатору при пропаже собственника
- Дома вкуснее: Как выживают кафе на фоне отказа россиян от кофе с собой
- В Москве начали ликвидацию дома-музея Федора Конюхова