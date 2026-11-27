Отмечается, что соответствующая запись была внесена в ЕГРЮЛ 26 ноября 2026 года. При этом сообщается, что решение о ликвидации принято в добровольном порядке.

Дом-музей был зарегистрирован в августе 2001 года. Учредителями значатся путешественник Федор Конюхов, его сын Оскар, а также Институт цифрового образования.

Как напомнили в Rusprofile, попытка прекратить деятельность юридического лица предпринимается не впервые. В октябре 2017 года налоговой службой было принято решение о предстоящем исключении учреждения из ЕГРЮЛ как недействующего. Однако в январе 2018 года было получено возражение против исключения и в апреле того же года дом-музей начал процедуру реорганизации, но в сентябре это решение было отменено.

Ранее журналистке и телеведущей Ксении Собчак до конца октября 2029 года запретили открывать новый бизнес в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

