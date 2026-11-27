ВС России ударили по трем железнодорожным локомотивам и сухогрузу
Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по транспортным объектам и морским судам, которые, по данным Минобороны РФ, использовались в интересах ВСУ. Об этом рассказала пресс-служба оборонного ведомства.
Там подчеркнули, что в Днепропетровской области в районах населенных пунктов Першотравенск, Каменское и Морозовское поразили сразу три железнодорожных локомотива.
В МО РФ объяснили, что транспорт использовали для перевозки грузов военного назначения.
Плюс в Черном море юго-западнее Одессы ВС России ударили по сухогрузу. По информации Минобороны, он тоже действовал в интересах ВСУ.
На днях НСН писала, что Вооруженные силы РФ ударили по подстанциям в Харькове, Днепропетровской и Житомирской областях.
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