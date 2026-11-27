Там подчеркнули, что в Днепропетровской области в районах населенных пунктов Першотравенск, Каменское и Морозовское поразили сразу три железнодорожных локомотива.



В МО РФ объяснили, что транспорт использовали для перевозки грузов военного назначения.



Плюс в Черном море юго-западнее Одессы ВС России ударили по сухогрузу. По информации Минобороны, он тоже действовал в интересах ВСУ.



На днях НСН писала, что Вооруженные силы РФ ударили по подстанциям в Харькове, Днепропетровской и Житомирской областях.

