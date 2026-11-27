Он указал, что страны в составе форума не были настроены на позитивный лад, уход оттуда России был предопределен.

По его словам, спецоперация началась из-за того, что «страны «Большой семерки» однозначно поддержали агрессию Украины против населения Донбасса

«Они, по сути, и проспонсировали, и поддержали государственный переворот на Украине, который был в 2014 году», — заключил сенатор.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если бы Россия осталась в G8, то конфликта на Украине «возможно, и не было бы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

