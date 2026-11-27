Джабаров: Сохранение G8 с Россией не могло повлиять на начало СВО
Сохранение «Большой восьмерки» (G8) с Россией, скорее всего, не могло повлиять на начало специальной военной операции (СВО) на Украине. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился сенатор Владимир Джабаров.
Он указал, что страны в составе форума не были настроены на позитивный лад, уход оттуда России был предопределен.
По его словам, спецоперация началась из-за того, что «страны «Большой семерки» однозначно поддержали агрессию Украины против населения Донбасса
«Они, по сути, и проспонсировали, и поддержали государственный переворот на Украине, который был в 2014 году», — заключил сенатор.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если бы Россия осталась в G8, то конфликта на Украине «возможно, и не было бы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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