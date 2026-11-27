По его словам, в такой ситуации следует продолжать платить за аренду, указывая в назначении перевода данные соответствующего договора, помещение и оплачиваемый период. И сохранять банковские документы.

Эксперт указал, что не нужно переводить деньги на новую карту по сообщению человека, который представился родственником или новым владельцем.

«Сначала нужны документы о полномочиях либо переходе права, иначе платеж постороннему лицу может не погасить долг перед арендодателем», — пояснил он.

Володин отметил, что отсутствие связи с владельцем не останавливает действие договора - арендатора может продолжать пользоваться помещением в его рамках. Не отменяют соглашение также и продажа помещения или наследование.

Также он рекомендовал заранее договариваться о каналах уведомлений и сроках ответа на обычные и срочные обращения, а также о тех людях, которые имеют право действовать от имени владельца, и порядок изменения реквизитов для оплаты.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила «Радиоточке НСН», что поймать серых арендодателей можно только в случае получения средств на карту.