Россиянам рассказали, что делать арендатору при пропаже собственника
Отсутствие владельца квартиры или офиса, например, если он не выходит на связь, не является основанием для арендодателя прекращать платежи. Об этом «Газете.Ru» заявил основатель и руководитель компании UrbanRent Иван Володин.
По его словам, в такой ситуации следует продолжать платить за аренду, указывая в назначении перевода данные соответствующего договора, помещение и оплачиваемый период. И сохранять банковские документы.
Эксперт указал, что не нужно переводить деньги на новую карту по сообщению человека, который представился родственником или новым владельцем.
«Сначала нужны документы о полномочиях либо переходе права, иначе платеж постороннему лицу может не погасить долг перед арендодателем», — пояснил он.
Володин отметил, что отсутствие связи с владельцем не останавливает действие договора - арендатора может продолжать пользоваться помещением в его рамках. Не отменяют соглашение также и продажа помещения или наследование.
Также он рекомендовал заранее договариваться о каналах уведомлений и сроках ответа на обычные и срочные обращения, а также о тех людях, которые имеют право действовать от имени владельца, и порядок изменения реквизитов для оплаты.
Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила «Радиоточке НСН», что поймать серых арендодателей можно только в случае получения средств на карту.
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