АЭС под прицелом: Военкоры обвинили ВСУ в планах взорвать «грязную бомбу»
Специалисты уверяют, что Киев хотел напасть на КуАЭС и ЗАЭС, используя заряды с боеголовками с радиоактивным веществом.
Противостояние российских военных и ВСУ в Курской области продолжается с 6 августа. На многих направлениях региона противник уже потерпел поражение. Главной целью ВСУ там считают Курскую АЭС, на которую украинские военные хотят напасть «по отмашке» западных кураторов. Однако власти уверяют, что ядерный объект защищен.
ПЛАНИРУЕМАЯ АТАКА
Накануне РИА Новости со ссылкой на представителя силового ведомства России сообщило, что ВСУ для атаки на Курскую и Запорожскую АЭС планируют использовать заряды с боеголовками с радиоактивным веществом. Российский военный корреспондент Марат Хайруллин также рассказал, что спецбоеголовки, которые украинские военные планируют использовать для провокации, уже доставили в город Желтые Воды Днепропетровской области на предприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат». При этом журналист подчеркнул, что вероятность нанесения ВСУ удара по Курской и Запорожской АЭС велика.
«Согласно полученной информации, противник может нанести удары по территориям Курской и Запорожской АЭС. Целью являются места хранения отработавшего ядерного топлива. Для ударов противник планирует использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом», - говорится в материале РИА Новости.
Однако, по информации УВД ВГА Харьковской области, Киев собирается нанести удары по ядерным объектам для того, чтобы в последующем обвинить Россию в провокации и «самообстреле».
До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что планируемую атаку на Курскую и Запорожскую АЭС курируют западные спецслужбы, в частности находящиеся в Лондоне. Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов тоже говорил, что операцию формирований ВСУ в Курской области курирует западное командование.
«Надо констатировать, что данная операция, она руководится командованием штабов непосредственно блока НАТО. Это вопрос однозначный, потому что украинцы сами такое... сделать вряд ли смогут», - передает его слова RuTube-канал «WarGonzo».
Алаудинов ранее также отмечал, что целью операции ВСУ в Курской области является захват АЭС в Курчатове. По его словам, после получения контроля над объектом руководство Украины, планировало инициировать переговоры с Россией и на них предъявить Москве ультиматум. Однако, противнику не удалось этого сделать.
В свою очередь член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин в беседе с НСН заверил, что на фоне наступления украинских диверсантов на Курскую область безопасность Курской АЭС усиливают.
«Принимаются все экстренные меры. Я хочу ответственно заявить, что мы не допустим, чтобы они (украинские военные – прим. НСН) проходили вглубь, мы всех их уничтожим. Есть серьезные моменты — атомная станция, сейчас идет очень мощное усиление по поводу ее безопасности, уже посланы дополнительные силы. Там будут работать все: и артиллерия, и авиация, и регулярные войска, и пограничники. Они пытаются доказать американцам то, что мы на другом участке можем развить… Ничего у них не получится. У них идет агония. Другого пути нет, их надо мочить. Цели будут достигнуты», - сказал политик.
ГРЯЗНАЯ ЯДЕРНАЯ БОМБА
Между тем специалисты предполагают, что Украина для атаки по российским территориям может использовать «грязную ядерную бомбу». Однако военный эксперт Геннадий Алехин считает, что ВСУ не сделают этого «без отмашки».
«Я предполагаю, <…> это (применение «грязной бомбы» ВСУ – прим. НСН) не исключается, но в данный момент вряд ли им дадут такую отмашку. Все будет зависеть от ситуации именно на курском направлении», - передают его слова «Известия».
По словам Алехина, «грязной ядерной бомбой» называют боезаряды в специальных контейнерах, которые используются с воздушных и наземных носителей, артиллерией, оперативно-тактическими комплексами, а также авиацией. В целом «грязной бомбой» называют радиологическое оружие массового поражения, в котором применяется обычная взрывчатка и радиоактивный материал. В отличие от «классического» ядерного оружия, задача этой бомбы заключается не в уничтожении военных объектов, а в попытке заразить территорию радиацией.
До этого военкор Марат Хайруллин тоже сообщал, что Киев готовит провокацию с «грязной ядерной бомбой» в местах хранения отработанного ядерного топлива. Он отметил, что источники с украинской стороны рассказали, что такая атака возможна во время очередной попытки ВСУ зайти со стороны города Глухов Сумской области Украины в Рыльск Курской области.
Однако врио главы Курской области Алексей Смирнов все же заверил, что ситуация на Курской АЭС остается стабильной.
«В центре внимания – Курская АЭС. Ситуация на объекте стабильная, все процессы идут в штатном режиме», - написал он в своем Telegram-канале.
Экс-начальник штаба – первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов в беседе с НСН подчеркнул, что российские силы в течение месяца окончательно выбьют ВСУ из Курской области.
«У нас достаточно сил и средств, просто сейчас нужно организоваться. Во-первых, стабилизировать обстановку, чтобы движения не было вглубь Курской области, во-вторых, отсечь наступательные действия в целом. Сил хватит, чтобы нанести поражение, окружить группировки, которые там останутся. Никакого движения ВСУ вперед больше не будет!», - добавил он.
Ранее депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что атаки на Курскую область поставили под сомнение вопрос переговоров с Украиной и подтвердили необходимость создания санитарной зоны для защиты мирного населения.
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