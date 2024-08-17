ПЛАНИРУЕМАЯ АТАКА

Накануне РИА Новости со ссылкой на представителя силового ведомства России сообщило, что ВСУ для атаки на Курскую и Запорожскую АЭС планируют использовать заряды с боеголовками с радиоактивным веществом. Российский военный корреспондент Марат Хайруллин также рассказал, что спецбоеголовки, которые украинские военные планируют использовать для провокации, уже доставили в город Желтые Воды Днепропетровской области на предприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат». При этом журналист подчеркнул, что вероятность нанесения ВСУ удара по Курской и Запорожской АЭС велика.

«Согласно полученной информации, противник может нанести удары по территориям Курской и Запорожской АЭС. Целью являются места хранения отработавшего ядерного топлива. Для ударов противник планирует использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом», - говорится в материале РИА Новости.

Однако, по информации УВД ВГА Харьковской области, Киев собирается нанести удары по ядерным объектам для того, чтобы в последующем обвинить Россию в провокации и «самообстреле».