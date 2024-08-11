Пожар, 13 пострадавших и эвакуация: ВСУ атаковали Курск
Атака произошла в ночь на 11 августа.
С 6 августа ВСУ атакуют Курскую область. Группировка украинских военных пересекла границу России и попыталась проникнуть вглубь территорий, но ВС РФ удалось сдержать противника. В регионе начались бои. Жителей части населенных пунктов эвакуировали. Накануне ВСУ пытались атаковать Курск.
АТАКА КУРСКА
Ночью с 10 на 11 августа ВСУ обстреляли Курск. Одна из сбитых ракет попала в жилой 9-этажный дом в Железнодорожном округе областного центра. В результате этого в здании выбило окна, и начался пожар. Мэр Курска Игорь Куцак также сообщил о поврежденных автомобилях. По данным МЧС Курской области, несущие конструкции дома не повреждены. Сразу после случившегося на место прибыли спецслужбы, бригады скорой помощи и сотрудники окружной администрации.
«Жильцы 9-этажного дома будут эвакуированы в пункт временного размещения, расположенный в загородном лагере. Всем пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь», - написал Куцак в своем Telegram-канале.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в результате атаки на Курск пострадали 13 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие были доставлены в медучреждения города.
«Враг нанес очередную вероломную атаку по нашему мирному населению. Есть пострадавшие, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. К счастью, погибших нет», - написал Смирнов в своем Telegram-канале.
До этого над городом сработали системы противовоздушной обороны, были слышны примерно десять взрывов. Во время ЧП были спасены 15 человек, эвакуированы — 30. Очевидцы рассказали, что произошло в Курске этой ночью, сравнив удар с захлестывающей волной.
«Стекла посыпались, шторки отлетели, жалюзи ― все отвалилось. Мы сразу поднялись и выбежали. Мы вышли ― все в дыму, просто ужас», - передают «Известия» слова одной из местных жительниц.
Военный корреспондент Юрий Котенок заметил, что ВСУ впервые с начала СВО нанесли массированный удар по Курску. По предварительной информации, для атаки на город украинские военные применяли ATACMS и ракеты чешского производства для реактивных систем залпового огня Vampire.
«Противник, что называется, входит во вкус», - написал военкор в своем Telegram-канале.
СИТУАЦИЯ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района в Курской области. После этого в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера. В результате атаки ВСУ на Курскую область жертвами стали несколько гражданских лиц, в населенных пунктах разрушено множество жилых домов и других объектов. Точное количество погибших пока неизвестно. В регионе проходит эвакуация.
В Курской области идут бои. Накануне военный корреспондент Александр Коц заявил, что ВСУ сменили тактику в регионе, отказавшись от боев в Судже и Коренево, и перейдя к маневренным действиям. По его словам, украинские военные попытались обойти боевые действия с флангов, но они действуют малыми маневренными группами, а основные силы за ними не идут.
В свою очередь военкор Юрий Котенок предположил, что ВСУ в Курской области могли применить боеприпасы с хлором. По его словам, после удара противника образовалось облако едкого дыма, а несколько российских военных, которые находились на месте, оправили в токсикологию с характерными симптомами отравления.
Между тем, эвакуация продолжается. Жителей Курской области отправляют в соседние регионы, например, в Орел, и даже в Подмосковье. При этом врио главы региона Алексей Смирнов призвал ускорить эвакуацию в Беловском районе Курской области.
Глава района Николай Волобуев рассказал, что в муниципалитете была объявлена добровольная эвакуация. Жители покидают район самостоятельно и организованно на автобусах. Их направляют в пункты временного размещения в Курске и безопасных районах области.
«Нахожусь на связи с Минобороны РФ и другими силовыми структурами, необходимые меры обеспечения безопасности принимаются, поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации», - сказал Смирнов.
Добровольная эвакуация также проходит в Глушковском, Кореневском, Суджанском районах. Всего, по данным МЧС, из приграничной зоны уже были эвакуированы более 76 тысяч человек.
Генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в беседе с НСН заметил, что густонаселенная территория курского приграничья осложняет работу российских военных при уничтожении ВСУ.
«Здесь нужно действовать очень аккуратно и избирательно с нанесением минимального ущерба как гражданской инфраструктуре, так и мирному населению. Задача поставлена так, чтобы минимизировать потери на нашей территории. Поэтому наши подразделения с первых часов вторжения стараются действовать аккуратно и уничтожать противника только именно по очагам сопротивления огневого воздействия», – объяснил он.
До этого издание «Times» написало, что атакой на Курскую область президент Украины Владимир Зеленский пытается спасти Киев от неминуемого поражения. При этом авторы статьи уверены, что действия ВСУ в российском регионе не поменяют ход СВО.
«Украина готова жертвовать ценными солдатами и техникой, чтобы оказать какое-то сопротивление. Это впустую потраченные жизни солдат и напрасно уничтоженная техника», - написали в издании.
Ранее заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские военные делают все для освобождения территорий от ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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