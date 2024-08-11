Пожар, 13 пострадавших и эвакуация: ВСУ атаковали Курск

АТАКА КУРСКА

Ночью с 10 на 11 августа ВСУ обстреляли Курск. Одна из сбитых ракет попала в жилой 9-этажный дом в Железнодорожном округе областного центра. В результате этого в здании выбило окна, и начался пожар. Мэр Курска Игорь Куцак также сообщил о поврежденных автомобилях. По данным МЧС Курской области, несущие конструкции дома не повреждены. Сразу после случившегося на место прибыли спецслужбы, бригады скорой помощи и сотрудники окружной администрации.

«Жильцы 9-этажного дома будут эвакуированы в пункт временного размещения, расположенный в загородном лагере. Всем пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь», - написал Куцак в своем Telegram-канале.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в результате атаки на Курск пострадали 13 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие были доставлены в медучреждения города.