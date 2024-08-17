СМИ: ВСУ планируют атаки с радиоактивным веществом на Курскую и Запорожскую АЭС
Украинские войска планируют атаковать территории Курской и Запорожской атомных электростанций с помощью зарядов с радиоактивным веществом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.
«Целью являются места хранения отработавшего ядерного топлива. Для ударов противник планирует использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, заряды уже завезли в населенный пункт Желтые Воды в Днепропетровской области.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что одной из целей ВСУ в Курской области был захват Курской АЭС, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru