СМИ: ВСУ планируют атаки с радиоактивным веществом на Курскую и Запорожскую АЭС

Украинские войска планируют атаковать территории Курской и Запорожской атомных электростанций с помощью зарядов с радиоактивным веществом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.

«Целью являются места хранения отработавшего ядерного топлива. Для ударов противник планирует использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, заряды уже завезли в населенный пункт Желтые Воды в Днепропетровской области.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что одной из целей ВСУ в Курской области был захват Курской АЭС, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

