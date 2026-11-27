По данным собеседников агентства, взлом обнаружили около месяца назад во время модернизации системы. Вмешательство привело к сбоям в работе платформы.



После обнаружения следов проникновения хакеров военные приостановили перенос внутренних приложений в Cloud One и заблокировали обновление уже работающих программ. Также некоторым пользователям отозвали права администратора. По информации двух СМИ, неизвестные воспользовались уязвимостью ПО, чтобы получить доступ к управляющей части платформы.



К расследованию привлекли Киберкомандование США.



Cloud One запустили в 2017 году. Платформа объединяет облачные мощности Microsoft, Amazon, Oracle и Alphabet и обеспечивает работу различных систем ВВС, в том числе для управления данными о военнослужащих, начисления денежного довольствия, техобслуживания и логистики. Среди них — система сбора данных с радаров ПВО и инструмент отслеживания перемещения авиабомб и ракет более чем на 200 объектах американских сил по всему миру.



Ранее хакеры похитили данные более 3 млн сотрудников Пентагона.

