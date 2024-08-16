Военэксперт Матвийчук назвал вероятный срок уничтожения ВСУ в Курской области
Срок вытеснения бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) и их полный разгром зависит от того, какие фортификационные сооружения успеют возвести. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.
По его мнению, украинские военнослужащие уже успели оборудовать одиночные окопы, траншеи, после чего могут приступить к возведению взводных опорных пунктов.
«Предположу, что вытеснение и разгром у ВС РФ займут две-три недели», - заключил Матвийчук.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США не знают, в чём заключаются намерения Украины при проведении нападения на Курскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru