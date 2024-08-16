Военэксперт Матвийчук назвал вероятный срок уничтожения ВСУ в Курской области

По его мнению, украинские военнослужащие уже успели оборудовать одиночные окопы, траншеи, после чего могут приступить к возведению взводных опорных пунктов.

«Предположу, что вытеснение и разгром у ВС РФ займут две-три недели», - заключил Матвийчук.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США не знают, в чём заключаются намерения Украины при проведении нападения на Курскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

