«Не первый раз горит»: В Кузбассе при пожаре в сауне погибли 5 подростков

При этом еще одной несовершеннолетней удалось спастись.
Накануне в Кемеровской области в частной сауне в Прокопьевске при пожаре погибли пять подростков. Еще одной девушке удалось спастись, она не пострадала. По предварительной информации, в бане не было необходимых средств пожаротушения и доступных эвакуационных выходов.
Администратору популярного у местных заведения уже предъявили обвинение, однако владельцев сауны до сих пор ищут. При этом жители говорят, что это уже не первый пожар в частной бане.
ЗАДЕРЖАНИЕ И ОБВИНЕНИЕ
1 февраля в следственном управлении СК России по Кузбассу сообщили о задержании администратора частной сауны, в которой днем ранее погибли пять подростков. 36-летняя женщина была задержана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
Позже администратору печально известной сауны предъявили обвинение. В следственном управлении регионального СК рассказали, что женщина подбрасывала в топку печи дрова с углем и не контролировала интенсивность горения и температурный режим.
По версии следствия, владельцы бани не оборудовали объект необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, что создавало реальную угрозу для жизни и здоровья посетителей. К тому же известно, что персонал сауны, в том числе и сама обвиняемая администратор, привлекался к работе без надлежащего официального оформления.
«Администратор, осознавая наличие указанных нарушений, допустила в сауну группу из шести несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Спустя некоторое время, около 20:30 (в 16:30 по Москве), в здании произошло возгорание, перешедшее в пожар. Пятеро посетителей в возрасте от 15 до 17 лет, лишенные возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня и продуктов горения, погибли от отравления угарным газом», - приводит ТАСС заявление СК РФ.
Между тем, правоохранители до сих пор ищут владельцев заведения. Из помещения уже изъяли записи с камер видеонаблюдения и документацию.
ПОГИБШИЕ
Вечером 31 января в частной сауне в Прокопьевске в Кемеровской области произошел пожар. В результате ЧП погибли пять подростков: три девушки 16 лет и два парня 15 и 17 лет. Еще одной 16-летней девушке удалось спастись, она не пострадала.
Telegram-канал «Shot» писал, что погибшие были студентами местного физкультурного техникума. Известно, почти все ребята до этого учились в одном классе в школе. Сообщалось, что подростки отмечали в сауне на Кубанской улице в Прокопьевске день рождения троих из них: двух погибших девушек и одного из парней.
Близкая родственница спавшейся рассказала изданию «Кuzbass.aif.ru», что в самый разгар праздника к подросткам забежал администратор заведения и сообщил о возгорании, после чего младшая сестра девушки, прижав к лицу мокрые шорты, побежала к выходу и успела оказаться на улице до того, как огонь и едкий дым захватили помещения. Студентку осмотрели медики, она отказалась ехать в больницу.
«Она еще в шоковом состоянии, все ее близкие друзья погибли. Вчера страшно было на нее смотреть. Сегодня уже лучше. Остальные растерялись, прыгнули в бассейн и задохнулись», - поделилась родственница выжившей.
Сообщалось, что возгорание произошло в отдельно стоящем здании, где находились парилка и бассейн. По данным МЧС, площадь пожара составила примерно 70 квадратных метров. Для ликвидации возгорания были задействованы около 40 сотрудников и 12 единиц техники.
После случившегося управление МЧС России по Кемеровской области опубликовало в своем Telegram-канале видео с места ЧП в Прокопьевске. На кадрах видны пожарные машины, скорая помощь и полиция, а также дым из обгоревшего здания. Отмечается, что стены внутри сауны сильно обуглились.
СК РФ по Кемеровской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Ход его расследования поставлен на контроль прокуратурой Кузбасса.
«Глубокие соболезнования родным и близким. Семьям погибших окажем всю необходимую помощь. Расследованием всех обстоятельств занимаются правоохранительные органы», - написал накануне в своем Telegram-канале губернатор Кузбасса Илья Середюк.
НЕ ПЕРВЫЙ ПОЖАР
Согласно предварительной информации, сауна в Прокопьевске, в которой погибли несовершеннолетние, работала с нарушениями требований пожарной безопасности, что и привело к трагедии.
В Следственном управлении СК РФ по Кемеровской области рассказали, что погибшие подростки не смогли эвакуироваться из-за быстрого распространения огня и в итоге отравились угарным газом. В ведомстве добавили, что несовершеннолетние были в сауне без взрослых. Объект, как утверждается, не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами.
При этом местные жители рассказали «Кuzbass.aif.ru», что сауна горела не в первый раз.
«Знакомая позвонила, сказала, что сауна рядом горит. Я в окно: там дым и куча машин. Она ведь не первый раз горит. В тот момент и не думала, что там люди могли погибнуть», - поделилась свидетельница происшествия.
Однако издание «URA.ru» сообщало, что раньше сауну в Кузбассе, в которой в субботу произошла трагедия, пользовалась большой популярностью у горожан. Отмечается, что в Сети пользователи писали хорошие отзывы о заведении, оценивая чистоту и новизну отделки в бане, отсутствие поврежденной плитки, наличие аудиосистемы и теплого бассейна, подходящего, по их словам, для посещения с маленькими детьми.
Кроме того, известно, что клиенты положительно высказывались о работе персонала. В комментариях на нескольких сервисах жители писали, что регулярно отдыхали в этом заведении семьями и компаниями, а также рекомендовали его знакомым.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что при пожаре в гостевом доме в Хакасии погибли три человека, еще один получил травмы.
