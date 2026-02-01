«Не первый раз горит»: В Кузбассе при пожаре в сауне погибли 5 подростков

Администратору популярного у местных заведения уже предъявили обвинение, однако владельцев сауны до сих пор ищут. При этом жители говорят, что это уже не первый пожар в частной бане.

ЗАДЕРЖАНИЕ И ОБВИНЕНИЕ

1 февраля в следственном управлении СК России по Кузбассу сообщили о задержании администратора частной сауны, в которой днем ранее погибли пять подростков. 36-летняя женщина была задержана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).