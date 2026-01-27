Четыре человека погибли при пожаре в хостеле в Балашихе
Четыре человека погибли в результате пожара в подмосковной Балашихе. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
Как отметили в ведомстве, загорелось нежилое здание в квартале Зворыкино. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров.
«В результате пожара погибли 4 человека», - указали в МЧС.
По данным подмосковного управления Следственного комитета, после ликвидации возгорания были обнаружены тела двух мужчин и двух женщин. При этом 15-летнего подростка госпитализировали с признаками отравления угарным газом. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Позднее в экстренных службах рассказали РИА Новости, что загоревшийся дом в Балашихе использовали в качестве хостела. Здание не имело соответствующих документов. Погибшие в результате ЧП могли быть гражданами Кубы.
Ранее в Карелии произошел пожар в отделении Кондопожской больницы, погиб пожилой мужчина, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Диетолог призвала есть чипсы не чаще раза в месяц
- Депутат Делягин назвал сроки блокировки Telegram в России
- Летные испытания самолета «Байкал» планируют провести до конца года
- «Ласточки» и миллиардеры: Какие мюзиклы станут трендом 2026 года
- Без дворцов и прибыли: Автодилеры разочаровались в китайских брендах
- Депутат Делягин сравнил малый бизнес в России с иждивенчеством
- Четыре человека погибли при пожаре в хостеле в Балашихе
- В России назвали главную причину новой волны банкротств
- Вассерман предложил альтернативу блокировке «Википедии»
- Бухгалтеры и ИИ: Что поможет бизнесу пережить 2026 год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru