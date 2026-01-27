Четыре человека погибли при пожаре в хостеле в Балашихе

Четыре человека погибли в результате пожара в подмосковной Балашихе. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Как отметили в ведомстве, загорелось нежилое здание в квартале Зворыкино. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров.

«В результате пожара погибли 4 человека», - указали в МЧС.

По данным подмосковного управления Следственного комитета, после ликвидации возгорания были обнаружены тела двух мужчин и двух женщин. При этом 15-летнего подростка госпитализировали с признаками отравления угарным газом. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Позднее в экстренных службах рассказали РИА Новости, что загоревшийся дом в Балашихе использовали в качестве хостела. Здание не имело соответствующих документов. Погибшие в результате ЧП могли быть гражданами Кубы.

Ранее в Карелии произошел пожар в отделении Кондопожской больницы, погиб пожилой мужчина, напоминает «Свободная пресса».

