При пожаре в Алтайском крае погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате пожара в городе Камень-на-Оби в Алтайском крае. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.
Инцидент произошел минувшей ночью в частном доме.
«Из помещения были эвакуированы 4 человека: двое взрослых и двое детей в возрасте 5 лет и 8 месяцев, которые впоследствии скончались от отравления продуктами горения», - указали в СК, подчеркнув, что эвакуированные умерли в реанимации.
Предварительно, причиной возгорания стала неправильная эксплуатация печного оборудования. По факту ЧП возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Ранее в Хабаровске при пожаре на территории ТЭЦ-3 погибли два человека.
