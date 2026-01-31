При пожаре в Алтайском крае погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате пожара в городе Камень-на-Оби в Алтайском крае. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

Инцидент произошел минувшей ночью в частном доме.

«Из помещения были эвакуированы 4 человека: двое взрослых и двое детей в возрасте 5 лет и 8 месяцев, которые впоследствии скончались от отравления продуктами горения», - указали в СК, подчеркнув, что эвакуированные умерли в реанимации.

Предварительно, причиной возгорания стала неправильная эксплуатация печного оборудования. По факту ЧП возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ранее в Хабаровске при пожаре на территории ТЭЦ-3 погибли два человека.

