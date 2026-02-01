Число жертв взрыва в учебном центре МВД в Коми достигло трех
Третий пострадавший в результате взрыва и пожара в учебном центре МВД по Республике Коми скончался в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает в пресс-служба Министерства здравоохранения Коми.
По информации ведомства, пациент проходил лечение в Приволжском исследовательском медицинском университете (ПИМУ) с 21 января. Как уточнили в пресс-службе университета, мужчину доставили в ожоговый центр института травматологии и ортопедии университетской клиники в крайне тяжёлом состоянии. Ему провели сложную операцию, после чего он находился в состоянии медикаментозного сна. По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко ежедневно проводились телемедицинские консилиумы для согласования тактики лечения.
Еще шестеро пострадавших в настоящее время продолжают лечение в московских клиниках. Из них один мужчина находится в тяжёлом состоянии в реанимации Центра им. Вишневского, пятеро - в пульмонологическом отделении Главного госпиталя МВД России, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Остальные пострадавшие получают помощь в медицинских учреждениях региона.
Инцидент в центре профессиональной подготовки МВД по Республике Коми в Сыктывкаре произошёл 15 января 2026 года. Во время занятия в актовом зале, где шли ремонтные работы и находились горючие материалы, произошёл взрыв учебной гранаты. В результате ЧП пострадали более 20 человек, а две женщины скончались от полученных травм. Преподаватель и начальник центра арестованы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин позвонил вдове Ельцина в день 95-летия со дня его рождения
- В РФ призвали изменить обучение студентов из-за ИИ в научных работах
- Зеленский: Новый раунд переговоров по Украине пройдет в Абу-Даби 4-5 февраля
- Число жертв взрыва в учебном центре МВД в Коми достигло трех
- Моряк с захваченного США танкера «Маринера» вернулся в Крым
- Минобороны: ВС РФ освободили Зеленое и Сухецкое
- Волкановски во второй раз победил Лопеса и защитил титул UFC
- В России с 1 февраля изменились правила возврата техники
- Волгоград временно стал Сталинградом
- СМИ: Владелица модельного агентства в РФ хочет судиться из-за документов Эпштейна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru