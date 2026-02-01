Число жертв взрыва в учебном центре МВД в Коми достигло трех

По информации ведомства, пациент проходил лечение в Приволжском исследовательском медицинском университете (ПИМУ) с 21 января. Как уточнили в пресс-службе университета, мужчину доставили в ожоговый центр института травматологии и ортопедии университетской клиники в крайне тяжёлом состоянии. Ему провели сложную операцию, после чего он находился в состоянии медикаментозного сна. По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко ежедневно проводились телемедицинские консилиумы для согласования тактики лечения.

Еще шестеро пострадавших в настоящее время продолжают лечение в московских клиниках. Из них один мужчина находится в тяжёлом состоянии в реанимации Центра им. Вишневского, пятеро - в пульмонологическом отделении Главного госпиталя МВД России, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Остальные пострадавшие получают помощь в медицинских учреждениях региона.

Инцидент в центре профессиональной подготовки МВД по Республике Коми в Сыктывкаре произошёл 15 января 2026 года. Во время занятия в актовом зале, где шли ремонтные работы и находились горючие материалы, произошёл взрыв учебной гранаты. В результате ЧП пострадали более 20 человек, а две женщины скончались от полученных травм. Преподаватель и начальник центра арестованы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

