Депутат Леонов объяснил, кто ответит за погибших в интернате Кузбасса
Сергей Леонов в эфире НСН отказался считать системной проблемой очередное ЧП с летальными исходами в учреждении Кузбасса.
Региональные власти несут ответственность за контроль медицинских и социальных учреждений, при ЧП надо разбираться в каждом случае индивидуально, заявил НСН председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Умерли девять пациентов Прокопьевского дома-интерната для людей с психическими расстройствами в Кемеровской области, где в январе произошло массовое заражение гриппом А. 46 пациентов жаловались на лихорадку, высокую температуру до 40 градусов, сильную головную боль и ломоту в теле. Некоторые постояльцы умерли в самом интернате, некоторые – по дороге в больницу, другие – уже в больнице, у многих умерших была нарушена работа сердца, сообщило Министерство труда и социальной защиты региона. Сотрудники кузбасского дома-интерната, рассказали журналистам, что условия содержания пациентов были плохими. В начале января в столице того же региона – в Новокузнецке – в роддоме умерли девять новорожденных детей. Леонов призвал не считать это системной проблемой.
«Полномочия по контролю в сфере медицинских учреждений находятся у субъектов, социальная помощь – это тоже задача субъектов. Здесь речь именно про социальный объект. Регионы сами закладывают бюджеты на оказание медицинской и социальной помощи гражданам. Есть определенные нормативы, которые должны быть выполнены. Федеральный бюджет не выделяет деньги конкретным социальным учреждениям, они находятся на балансе региона. За них отвечает региональное министерство социального развития. Есть случаи, когда люди страдают определенными заболеваниями, есть случаи вспышек в учреждении, бывают пожары и так далее. Исходя из одного случая, сложно делать стратегические выводы о том, что нужно что-то изменить глобально. Нужно разбираться в конкретном случае, что там было не так. Это не тенденция. Если бы такие негативные случаи по всей стране случались бы каждый день, тогда это была бы системная проблема. А в данном случае это конкретное учреждение, с конкретным руководителем, с конкретными проблемами и решениями» - объяснил он.
Как сообщили в Следственном комитете, правоохранители расследуют уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек. По данным следствия, в результате ненадлежащего исполнения сотрудниками своих профессиональных обязанностей в интернате создались условия, которые способствовали возникновению и распространению вирусной инфекции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
