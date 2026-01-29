«Полномочия по контролю в сфере медицинских учреждений находятся у субъектов, социальная помощь – это тоже задача субъектов. Здесь речь именно про социальный объект. Регионы сами закладывают бюджеты на оказание медицинской и социальной помощи гражданам. Есть определенные нормативы, которые должны быть выполнены. Федеральный бюджет не выделяет деньги конкретным социальным учреждениям, они находятся на балансе региона. За них отвечает региональное министерство социального развития. Есть случаи, когда люди страдают определенными заболеваниями, есть случаи вспышек в учреждении, бывают пожары и так далее. Исходя из одного случая, сложно делать стратегические выводы о том, что нужно что-то изменить глобально. Нужно разбираться в конкретном случае, что там было не так. Это не тенденция. Если бы такие негативные случаи по всей стране случались бы каждый день, тогда это была бы системная проблема. А в данном случае это конкретное учреждение, с конкретным руководителем, с конкретными проблемами и решениями» - объяснил он.

Как сообщили в Следственном комитете, правоохранители расследуют уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек. По данным следствия, в результате ненадлежащего исполнения сотрудниками своих профессиональных обязанностей в интернате создались условия, которые способствовали возникновению и распространению вирусной инфекции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

