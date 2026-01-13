Инфекция изнутри: Что привело к гибели младенцев в роддоме Новокузнецка
Роддома регулярно нужно отправлять на промывку, иначе может присоединиться вторичная инфекция, сказал НСН Ян Власов.
В родильном доме Новокузнецка была нарушена организация процесса оказания помощи пациентам при родах, сказал НСН сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, подчеркнув, что на весь город функционировал единственный роддом.
Девять младенцев умерли за новогодние праздники в Новокузнецкой городской клинической больнице №1, которая была закрыта на карантин из-за респираторной инфекции. Главврач больницы Виталий Херасков уже отстранен от работы, сообщил губернатор региона Илья Сердюк. По факту смерти детей возбуждено уголовное дело. Также организована доследственная проверка по статье о халатности. Сейчас роддом закрыт. Власов указал, на что чаще всего жалуются пациенты роддомов.
«Пациенты роддомов зачастую жалуются на то, каким образом производится работа с ними. В частности, на то, насколько удобно происходит доставка рожениц до места принятия родов, насколько они находятся под наблюдением среднего медперсонала и врачей, как с ними общаются с точки зрения деонтологии. Не менее важен период после родов, когда уже происходит работа с родильницей и новорожденным. Тут важно, как ребенок себя чувствует, где он находится, своевременно ли его кормят, как их с мамой содержат, не заболевают ли они дополнительными инфекциями. Это очень важные организационные вещи», — сказал собеседник НСН.
По его словам, роддом, скорее всего, уже давно надо было промывать, чтобы не допустить распространения инфекций.
«В случае с роддомом в Новокузнецке, на мой взгляд, это ошибка во многом организации процесса оказания помощи пациентам при родах. В Новокузнецке было четыре роддома. Все закрыли, оставили один. Город немаленький. Роддома надо мыть, потому что там присоединяется вторичная инфекция. Судя по имеющейся информации, у погибших детей и родильниц была некая внутриутробная инфекция. Скорее всего, роддом уже давно надо было отправить на помывку. А если роддом один, то куда отправлять женщин рожать?» — отметил Власов.
Как пишет Telegram-канал Shot, в прошлом году роддому выделили более 50 миллионов рублей на закупку нового оборудования для родов. Женщины, рожавшие в этой больнице, жаловались на некомпетентность местных врачей. В частности, они указывали, что те используют запрещенный в России прием — давление на живот — для ускорения родового процесса.
Ранее акушер-гинеколог Любовь Ерофеева заявила НСН, что персонал роддома должен быть всегда привит, должны регулярно делаться смывы с контактного персонала и с оборудования, однако иногда сами роженицы могут быть носителями опасной для ребенка инфекции.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России призвали отменить мораторий на проверки Росздравнадзора
- Инфекция изнутри: Что привело к гибели младенцев в роддоме Новокузнецка
- Пожизненно лишенный свободы экс-сенатор Арашуков получил ещё 10 лет колонии
- Публичный реестр злостных неплательщиков алиментов заработал на «Госуслугах»
- Пойдут лесом: В Госдуме не верят в спасение российских заповедников
- В Госдуме назвали ЧП в роддоме в Новокузнецке преступлением против страны
- СМИ: В ЕС предложили запретить экспорт предметов роскоши в Россию
- Жительницы Новокузнецка рассказали о жестокости врачей роддома, где умерли 9 младенцев
- Пик не пройден? Группе «Ленинград» исполнилось 29 лет
- Володин назвал приоритеты для Госдумы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru