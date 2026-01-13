По его словам, роддом, скорее всего, уже давно надо было промывать, чтобы не допустить распространения инфекций.

«В случае с роддомом в Новокузнецке, на мой взгляд, это ошибка во многом организации процесса оказания помощи пациентам при родах. В Новокузнецке было четыре роддома. Все закрыли, оставили один. Город немаленький. Роддома надо мыть, потому что там присоединяется вторичная инфекция. Судя по имеющейся информации, у погибших детей и родильниц была некая внутриутробная инфекция. Скорее всего, роддом уже давно надо было отправить на помывку. А если роддом один, то куда отправлять женщин рожать?» — отметил Власов.

Как пишет Telegram-канал Shot, в прошлом году роддому выделили более 50 миллионов рублей на закупку нового оборудования для родов. Женщины, рожавшие в этой больнице, жаловались на некомпетентность местных врачей. В частности, они указывали, что те используют запрещенный в России прием — давление на живот — для ускорения родового процесса.

Ранее акушер-гинеколог Любовь Ерофеева заявила НСН, что персонал роддома должен быть всегда привит, должны регулярно делаться смывы с контактного персонала и с оборудования, однако иногда сами роженицы могут быть носителями опасной для ребенка инфекции.

