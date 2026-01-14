Инфекции и «бессердечные люди»: Что известно о гибели младенцев в роддоме Новокузнецка
В Новокузнецк прибыла комиссия для проверки работы первого новокузнецкого роддома после гибели девяти младенцев. Что известно о трагедии — в материале НСН.
Вслед за трагическим инцидентом в Новокузнецке, где в период новогодних праздников скончались девять новорожденных, были инициированы проверки остальных родильных домов региона.
Несмотря на масштабные государственные инвестиции в развитие перинатальной помощи за последние годы, которые позволили с 2013 года сократить младенческую смертность в два раза, ряд проблем сохраняется. Главные из них обусловлены низкой рождаемостью: с одной стороны, это вынуждает закрывать маловостребованные небольшие родильные отделения, с другой — приводит к укрупнению роддомов, что повышает риски распространения инфекций.
Накануне стало известно, что в начале января в новокузнецком роддоме №1 скончались девять младенцев. Данные о случившемся официально подтвердили в региональном Минздраве. В связи с инцидентом Следственный комитет инициировал уголовное производство по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности. Главврач медучреждения временно отстранен от должности, а Роспотребнадзор и Росздравнадзор приступили к собственным проверкам. Хотя окончательные причины гибели младенцев еще не установлены, роддом был закрыт на карантин: зафиксировано превышение допустимого уровня заболеваемости респираторной инфекцией.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова возглавила комиссию, прибывшую в Кемеровскую область для проверки работы первого новокузнецкого родильного дома. Губернатор региона Илья Сердюк сообщил о прибытии комиссии в своем Telegram-канале.
В числе экспертов — представители Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова и Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.
Специалисты проводят тщательное изучение историй болезней пациентов и оценивают уровень предоставления медицинских услуг беременным женщинам и младенцам.
СТРАШНЫЕ ЖАЛОБЫ
На ГКБ №1 Новокузнецка давно жаловались пациенты. После обращений пациентов за два года перинатальный центр получил 170 предупреждений: 156 из них — в 2024 году, 14 — за прошлый год, отмечает «Радиоточка НСН».
Жалобы были разные: на неработающую вентиляцию, отсутствие дозаторов с мылом и некоторых лекарств, иногда — на бездействие персонала. Кому-то не выдавали результаты анализов, кому-то отказывали в МРТ, а у некоторых детей после родов были травмы. В отзывах у акушерского стационара больницы №1 им. Курбатова пишут, что одному ребенку при родах сломали ключицу, обвинив в этом роженицу, другому малышу якобы оторвали руку, отмечает РЕН ТВ.
«Врачам максимально безразлично состояние пациентов и их маленьких малышей, очень жаль, что в больницах работают настолько бессердечные люди», – написала в социальных сетях одна из женщин.
Ряд жалоб связан с тем, как сотрудники роддома обращались с пациентками. По словам некоторых из пострадавших, им грубили, а на местах часто не было специалистов. Помимо этого, женщины уверены, что им ставили неправильные диагнозы и давали некорректные направления.
Одна из женщин сообщила, что ее ребенок умер, когда она была направлена на естественные роды вместо кесарева сечения, несмотря на медицинскую необходимость.
По словам отца ребенка, умершего в этом году, утром врачи передали ему, что роды прошли хорошо и ребенок в порядке, а вечером того же дня он узнал о его смерти, пишет Telegram-канал Baza.
ПРИЧИНЫ: АНТИСАНИТАРИЯ И ИНФЕКЦИИ
По данным Telegram-канала Mash, у всех младенцев, которые скончались в Новокузнецкой ГКБ №1, были разные диагнозы. Как оказалось, главные причины связаны с тем, что дети родились недоношенными и имели серьезные проблемы со здоровьем, которые развивались внутриутробно. Основные диагнозы среди погибших малышей включают врождённую пневмонию, генерализованные инфекции, респираторный дистресс-синдром, полиорганную недостаточность и тяжелую родовую асфиксию.
Врач-акушер, гинеколог, кандидат медицинских наук Владимир Сурсяков в беседе с AIF.Ru выразил мнение, что новорожденные могли погибнуть из-за внутрибольничной инфекции.
«В ситуации нужно детально разбираться. Скорее всего, речь идет о какой-то внутрибольничной инфекции. Это инфекция, которая встречается в роддомах и любых других больницах — везде, где скапливаются больные люди. В прямом смысле: это инфекция, которая оседает на поверхностях, въедается в стены. Она характерна тем, что крайне плохо поддается лечению. Антибиотики её «не берут» — она настолько к ним привыкла, что просто не реагирует. И это становится большой проблемой», — отметил Сурсяков.
Он предположил, что в данной ситуации малыши были сильно ослаблены — возможно, находились в реанимации — и просто получили свою «порцию» инфекции.
«Не знаю, какой именно: может быть, стрептококк, может быть, стафилококк или еще что-то. Для их маленького ослабленного организма этого было более чем достаточно, чтобы возникла очень быстрая и тяжелая реакция, от которой они, собственно, и умерли. Но тут нужно смотреть предметно», — добавил эксперт.
По словам врача-эпидемиолога, академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, «бактериальная инфекция — это бич родильных домов». В беседе с РИА Новости Онищенко отметил, что что единственной причиной гибели в родильном доме большого количества детей за очень короткое время может быть только нарушение режима медучреждения.
Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, в свою очередь, призвал отменить мораторий на проверки Росздравнадзора.
«Еще одна большая проблема общего свойства — то, что во главу угла ставится экономика. Пора уже давно ставить пациента во главу угла, тогда не будет таких безобразий! А то они потянулись за экономией и упустили детей. Массовые проверки роддомов необходимы. Только у нас мораторий на проверки Росздравнадзора. Были бы проверки, было бы меньше таких бед. Результатом моратория является попустительство со стороны органов исполнительной власти», — заявил Власов в эфире НСН.
По его словам, в роддоме Новокузнецка была нарушена организация процесса оказания помощи пациентам при родах.
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с «Известиями» подчеркнула, что только после расследования можно будет точно сказать, в чем причины трагедии.
«Я уверена, что все родильные дома и перинатальные центры, не дожидаясь решений вышестоящих органов, уже сегодня проведут внутренний аудит и сделают всё для того, чтобы их медучреждения по-прежнему оставались самым безопасным местом до рождения ребенка», — сказала Буцкая.
Глава комитета Совфеда по соцполитике Елена Перминова заявила РИА Новости, что анализы, которые должны были сдать медработники в роддоме в Новокузнецке, сделаны и отправлены на исследования в лаборатории, предварительно, инфекции не обнаружено. Пермилова заверила, что расследование, которое должно установить причину трагедии, продолжится до полного выяснения всех причин произошедшего. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что держат ситуацию в Новокузнецке на контроле, отмечает RT.
Ранее акушер-гинеколог Любовь Ерофеева заявила НСН, что персонал роддома должен быть всегда привит, должны регулярно делаться смывы с контактного персонала и с оборудования, однако иногда сами роженицы могут быть носителями опасной для ребенка инфекции.
