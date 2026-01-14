Несмотря на масштабные государственные инвестиции в развитие перинатальной помощи за последние годы, которые позволили с 2013 года сократить младенческую смертность в два раза, ряд проблем сохраняется. Главные из них обусловлены низкой рождаемостью: с одной стороны, это вынуждает закрывать маловостребованные небольшие родильные отделения, с другой — приводит к укрупнению роддомов, что повышает риски распространения инфекций.

Накануне стало известно, что в начале января в новокузнецком роддоме №1 скончались девять младенцев. Данные о случившемся официально подтвердили в региональном Минздраве. В связи с инцидентом Следственный комитет инициировал уголовное производство по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности. Главврач медучреждения временно отстранен от должности, а Роспотребнадзор и Росздравнадзор приступили к собственным проверкам. Хотя окончательные причины гибели младенцев еще не установлены, роддом был закрыт на карантин: зафиксировано превышение допустимого уровня заболеваемости респираторной инфекцией.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова возглавила комиссию, прибывшую в Кемеровскую область для проверки работы первого новокузнецкого родильного дома. Губернатор региона Илья Сердюк сообщил о прибытии комиссии в своем Telegram-канале.