Администратору сауны в Прокопьевске предъявили обвинение

По данным следствия, 36-летняя женщина, зная о грубых нарушениях, допустила в сауну группу из шести несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Она оставила подростков одних, не контролировала температурный режим и дважды подбросила в топку печи дрова и уголь, что резко усилило горение.

В результате около 20:30 в здании вспыхнул пожар, который быстро распространился. Из-за отсутствия необходимых средств пожаротушения, заблокированных или недоступных эвакуационных выходов, а также стремительного задымления пятеро посетителей погибли от отравления угарным газом. Одна девушка сумела спастись.

Следствие отмечает, что сауна не была оборудована обязательными противопожарными системами, а персонал, включая обвиняемую, работал без официального оформления. Владельцы заведения объявлены в розыск, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».