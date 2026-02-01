Администратору сауны в Прокопьевске предъявили обвинение
Администратору частной сауны в кемеровском Прокопьевске, где 31 января 2026 года при пожаре погибли пятеро подростков, предъявлено обвинение. Об этом сообщает СУСК РФ по региону.
По данным следствия, 36-летняя женщина, зная о грубых нарушениях, допустила в сауну группу из шести несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Она оставила подростков одних, не контролировала температурный режим и дважды подбросила в топку печи дрова и уголь, что резко усилило горение.
В результате около 20:30 в здании вспыхнул пожар, который быстро распространился. Из-за отсутствия необходимых средств пожаротушения, заблокированных или недоступных эвакуационных выходов, а также стремительного задымления пятеро посетителей погибли от отравления угарным газом. Одна девушка сумела спастись.
Следствие отмечает, что сауна не была оборудована обязательными противопожарными системами, а персонал, включая обвиняемую, работал без официального оформления. Владельцы заведения объявлены в розыск, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Не первый раз горит»: В Кузбассе при пожаре в сауне погибли 5 подростков
- Полицейские ранили подростка во время погони со стрельбой в Ленобласти
- Администратору сауны в Прокопьевске предъявили обвинение
- Съёмки фильма «Хроники Нарнии: Племянник чародея» завершены
- Путин позвонил вдове Ельцина в день 95-летия со дня его рождения
- В РФ призвали изменить обучение студентов из-за ИИ в научных работах
- Зеленский: Новый раунд переговоров по Украине пройдет в Абу-Даби 4-5 февраля
- Число жертв взрыва в учебном центре МВД в Коми достигло трех
- Моряк с захваченного США танкера «Маринера» вернулся в Крым
- Минобороны: ВС РФ освободили Зеленое и Сухецкое
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru