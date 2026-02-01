Полицейские ранили подростка во время погони со стрельбой в Ленобласти
В Ленинградской области сотрудники ДПС с применением табельного оружия остановили автомобиль Lada Vesta Cross, которым управлял 13-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
По данным полиции, инцидент произошёл поздно вечером 31 января в деревне Курполо возле моста через реку Важинка. Около 22:20 экипаж Госавтоинспекции заметил подозрительную машину, водитель которой при виде полицейских резко развернулся и попытался скрыться, проигнорировав неоднократные требования об остановке. В ходе преследования инспекторы произвели предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько прицельных выстрелов по автомобилю, после чего транспортное средство удалось остановить.
За рулём оказался 13-летний мальчик, взявший машину родителей без разрешения. Также в салоне автомобиля находился 16-летний пассажир. В результате применения оружия 16-летний подросток получил ранение и был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение.
Несовершеннолетнего водителя передали родителям. Подростка поставят на профилактический учёт в подразделении по делам несовершеннолетних, а родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
В региональном МВД подчеркнули, что действия сотрудников ДПС соответствовали закону и нормам применения оружия. Инспекторов планируют поощрить руководством главка.
Ранее в подмосковной Балашихе сотрудники ДПС открыли стрельбу по Porsche при попытке водителя протаранить служебный автомобиль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
