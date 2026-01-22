Виноваты мамы? Кого защищал глава Кузбасса Середюк после трагедии в роддоме Новокузнецка
Перекладывая ответственность за гибель младенцев на матерей, губернатор Кузбасса, таким образом, защищал себя, заявил в разговоре с НСН сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
Вместо обвинений матерей недоношенных детей в употреблении алкоголя глава Кузбасса должен разобраться, почему в печально известном роддоме не было должной работы с будущими родителями, заявил НСН сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
Губернатор Кузбасса Илья Середюк провёл прямой эфир в соцсети «В контакте», во время которого прокомментировал гибель младенцев в акушерском стационаре больницы № 1 Новокузнецка. Он заявил, что у каждого ребёнка в роддоме был личный врач, и что медики не могли допустить ошибку, а в гибели новорождённых виноваты их матери, которые не следили за своим здоровьем, а многих привозили в роддом в состоянии алкогольного опьянения. После глава региона удалил запись.
Власов считает, что губернатору стоило выяснить, почему в медицинской организации не было правильного подхода к пациентам.
«Хорошо известно, что люди несовершенны. Некоторые из них безработные, некоторые пьяные, некоторые слепые, а некоторые вообще преступники, но когда дело касается медицинской помощи, то в этом случае ключевое внимание должно уделяться тому, насколько медицинская помощь соответствует нуждам человека. И если в родильный дом попадает женщина, которая курит или даже пьет, это не значит, что на нее можно повышать голос, оскорблять, плохо лечить ее ребенка. Дело губернатора в данной ситуации заниматься тем, почему в медицинской организации правильного подхода к пациентам не было», - отметил сопредседатель Всероссийского союза пациентов.
Он призвал бороться с проявлением грубости к роженицам.
«Выступление, нацеленное против пациентов и в защиту медиков, можно понять. Медики, во-первых, подчиненные губернатора, а во-вторых, на нем лежит обязанность обеспечить работу социальной сферы. Перекладывая ответственность на матерей, он, таким образом, защищал себя. Ситуация крайне печальная, и я буду очень огорчен, если в результате расследования не будут проверены и подтверждены факты грубого отношения к роженицам, что совершенно недопустимо. С этим нужно бороться во всех родильных домах страны», - подчеркнул Власов.
Ранее стали известны диагнозы младенцев, умерших в роддоме Новокузнецка, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский назвал состав делегации Украины на переговорах в ОАЭ
- Германия планирует создать за пределами ЕС хабы для депортации мигрантов
- «Прорыва не будет»: Чего ждать от встречи делегаций из России, США и Украины
- Зеленский обвинил Европу в нерешительности и зависимости от США
- Виноваты мамы? Кого защищал глава Кузбасса Середюк после трагедии в роддоме Новокузнецка
- Жители Гренландии отказались от идеи присоединения к США за деньги
- Четыре младенца заболели в Нидерландах после употребления смеси Nestle
- «Очень жестоко!»: Волынец объяснила заявление главы Кузбасса о пьяных матерях в роддоме
- Рютте раскрыл дальнейшие действия НАТО после переговоров с Трампом
- Крупнейшие банки снизили ставки по рублевым вкладам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru