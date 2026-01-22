Вместо обвинений матерей недоношенных детей в употреблении алкоголя глава Кузбасса должен разобраться, почему в печально известном роддоме не было должной работы с будущими родителями, заявил НСН сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк провёл прямой эфир в соцсети «В контакте», во время которого прокомментировал гибель младенцев в акушерском стационаре больницы № 1 Новокузнецка. Он заявил, что у каждого ребёнка в роддоме был личный врач, и что медики не могли допустить ошибку, а в гибели новорождённых виноваты их матери, которые не следили за своим здоровьем, а многих привозили в роддом в состоянии алкогольного опьянения. После глава региона удалил запись.

Власов считает, что губернатору стоило выяснить, почему в медицинской организации не было правильного подхода к пациентам.