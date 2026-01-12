Маркетплейсы убирают из продажи ветпрепараты после сообщений об отравлениях
Маркетплейс Ozon инициировал временное удаление из ассортимента отдельных ветеринарных препаратов, сообщает ТАСС.
Это произошло после публикаций об их использовании подростками не по назначению, что привело к массовым отравлениям. В компании начата проверка, а указанные товары сняты с публичного размещения.
В качестве мотивации названа безопасность пользователей. Речь, согласно источникам, идет о лекарствах на основе габалентина. Он используется для лечения судорог.
Ранее россиян предостерегли от покупки кофе на маркетплейсах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
