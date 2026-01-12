Маркетплейсы убирают из продажи ветпрепараты после сообщений об отравлениях

Это произошло после публикаций об их использовании подростками не по назначению, что привело к массовым отравлениям. В компании начата проверка, а указанные товары сняты с публичного размещения.

В качестве мотивации названа безопасность пользователей. Речь, согласно источникам, идет о лекарствах на основе габалентина. Он используется для лечения судорог.

Ранее россиян предостерегли от покупки кофе на маркетплейсах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

