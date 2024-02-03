Атака беспилотников: Губернатор Бочаров назвал причину пожара на волгоградском НПЗ
Пожар на НПЗ в Волгограде, из-за которого возникло возгорание нефтепродуктов на площади 300 м. кв., спровоцировал украинский беспилотник.
Силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку беспилотников в Волгоградской области, заявил глава региона Андрей Бочаров. Об этом сообщает официальный Telegram-канал администрации области.
«Сегодня ночью ... была отражена атака БПЛА ... в Калачевском районе и в районе Заканалья. В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ», — отметил губернатор.
Пострадавших нет, подтвердил глава региона и спасатели, которые ликвидировали открытое горение нефтепродуктов в Красноармейском районе Волгограда. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.
«7.21ч. Пожарно-спасательные расчеты ликвидировали открытое горение», — указали в МЧС.
Пожар локализовали на 100 «квадратах».
Нефтепродукты загорелись в Волгограде на площади 300 кв. м. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
Информация о ЧП поступила в 4:42.
«Установлено, что происходит горение розлива нефтепродукта на площади 300 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные расчеты Волгоградского пожарно-спасательного гарнизона», — указали в МЧС.
Военный эксперт Алексей Леонков в интервью НСН рассказал, как украинским беспилотникам удается проникать на российскую территорию.
«Каким образом могут проникать такие дроны? Недавно, например, сообщалось, что французы предоставляли украинской стороне цифровые карты, по которым можно не только планировать удары средствами залпового огня, но и можно рассчитать полеты дронов. С такими дронами происходит очень серьезная работа, просчитывается полет на предельно низких высотах, чтобы их не заметили комплексы ПВО», - объяснил он.
Аналогичные инциденты произошли на прошлой неделе. Украина также совершила атаки на инфраструктурные объекты России.
В Туапсе 25 января горела нефтебаза. Очевидцы заявили, что слышали звуки взрывов перед пожаром в районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода, сообщает Telegram-канал Mash.
Территория вокруг предприятия перекрыта. Местные жители заявили о пролёте нескольких беспилотников. Их видели как до, так и после возгорания на нефтебазе. Рядом с НПЗ проходит центральная трасса в сторону Сочи, где объявлен план «Ковёр». В аэропорту Сочи задержаны рейсы. Ещё четыре самолёта из Стамбула, Москвы, Саранска и Пензы кружат в воздухе и ждут разрешения на посадку.
По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
А в ночь на 21 января в порту Усть-Луга в Ленинградской области беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали терминал газовой компании «Новатэк». В результате возник пожар. Информацию об этом распространил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Причиной чрезвычайного происшествия было названо внешнее воздействие.
Ряд украинских СМИ также сообщили, что взрывы на терминале «Новатэка» в Усть-Луге в Ленинградской области стали результатом «спецоперации СБУ» , сообщает украинское издание «Страна. ua» 21 января.
Журналисты обратили внимание на интервью руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова изданию Financial Times. Он заявил обозревателям, что взрывы на ряде объектов в России, в том числе в Ленинградской области, стали следствием атак ГУР Украины.
По мнению экс-заместителя главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенанта Айтеча Бижева, для противодействия запуску беспилотников с Украины нужно сплошное радиолокационное поле вдоль границы. Об этом заявил военный эксперт НСН.
«Надо укреплять нашу систему ПВО, совершенствовать радиотехническую разведку, успешно отражать эти удары, своевременно выявлять и наносить удары по точкам запуска. Также надо уничтожать инфраструктуру, на которой производятся беспилотники, эти места всем давно известны. На границе со всеми недружественными странами нужно сплошное радиолокационное поле, чтобы увидеть муху, если она пролетит. При этом держать круглосуточно истребители в воздухе мы не можем», - сказал он НСН.
Средства противовоздушной обороны нейтрализовали семь беспилотников самолетного типа над Белгородской, Волгоградской и Ростовской областями. Об этом сообщает Минобороны 3 февраля, в субботу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru