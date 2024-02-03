Атака беспилотников: Губернатор Бочаров назвал причину пожара на волгоградском НПЗ

«Сегодня ночью ... была отражена атака БПЛА ... в Калачевском районе и в районе Заканалья. В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ», — отметил губернатор.



Пострадавших нет, подтвердил глава региона и спасатели, которые ликвидировали открытое горение нефтепродуктов в Красноармейском районе Волгограда. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.

«7.21ч. Пожарно-спасательные расчеты ликвидировали открытое горение», — указали в МЧС.

Пожар локализовали на 100 «квадратах».