В Брянской области эвакуировали граждан, живущих рядом с горящей нефтебазой

По его словам, пожару был присвоен повышенный ранг сложности, для борьбы с огнём был привлечён пожарный поезд.

Он также отметил, что в целях безопасности 32 жителя частного сектора рядом с горящей нефтебазой были временно эвакуированы к родственникам.

Ранее глава Брянской области заявил, что в результате уничтожения украинского беспилотника на территорию Клинцовской нефтебазы упал боеприпас, сообщает RT.

