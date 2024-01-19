В Брянской области эвакуировали граждан, живущих рядом с горящей нефтебазой
19 января 202413:22
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале заявил, что в Клинцах горят четыре резервуара с нефтепродуктами.
По его словам, пожару был присвоен повышенный ранг сложности, для борьбы с огнём был привлечён пожарный поезд.
Он также отметил, что в целях безопасности 32 жителя частного сектора рядом с горящей нефтебазой были временно эвакуированы к родственникам.
Ранее глава Брянской области заявил, что в результате уничтожения украинского беспилотника на территорию Клинцовской нефтебазы упал боеприпас, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru