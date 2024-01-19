Богомаз: Дрон ВСУ сбросил боеприпас на территорию Клинцовской нефтебазы
Средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник, попытавшийся атаковать объекты в городе Клинцы. Об этом сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.
«При уничтожении ... цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы ... Имеется возгорание резервуаров в обваловании», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, никто не пострадал. На месте ЧП находятся специалисты регионального МЧС и Брянского пожарно-спасательного центра.
Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО уничтожили над Брянской областью украинский дрон самолетного типа, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru