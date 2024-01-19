Богомаз: Дрон ВСУ сбросил боеприпас на территорию Клинцовской нефтебазы

Средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник, попытавшийся атаковать объекты в городе Клинцы. Об этом сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.

ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Брянской областью

«При уничтожении ... цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы ... Имеется возгорание резервуаров в обваловании», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте ЧП находятся специалисты регионального МЧС и Брянского пожарно-спасательного центра.

Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО уничтожили над Брянской областью украинский дрон самолетного типа, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиБрянская Область

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