Ночные налеты: Пожар над «Новатэком» в Ленобласти мог спровоцировать беспилотник ВСУ

По словам работника порта Кирилла, во время пожара работникам компании по рации сообщили о необходимости эвакуироваться — тогда все побежали на проходную, сообщает 78.ru.

«А когда все стояли у входа, что-то на территории терминала загорелось ещё раз», – говорится в публикации.

Уточняется, что в момент возникновения пожара в порту находились суда из Габона, Греции, Гонконга, Мальты, Либерии, Панамы, Маршалловых и Каймановых островов. Об этом свидетельствуют данные marinetraffic. Их судьба сейчас неизвестна.