Ночные налеты: Пожар над «Новатэком» в Ленобласти мог спровоцировать беспилотник ВСУ

Беспилотники ВСУ могли спровоцировать пожар в Ленобласти на предприятии «Новатэка». Дрорны уничтожены еще над тремя регионами России. 

Терминал компании «Новатэк» горит в порту Усть-Луга в Ленинградской области, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Дрозденко.

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Ночной пожар на химическом предприятии компании «Новатэка» в Усть-Луге мог стать следствием атаки двух беспилотников, предполагает Telegram-канал «Вечерний Питер».

Так, в аэропорту «Пулково» ввели план «Ковёр», когда запрещена посадка и вылет самолётов.

По данным Дрозденко, никто не пострадал. Проведена эвакуация персонала.

В тушении задействованы силы и средства МЧС и Леноблпожспаса. В Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности.

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По словам работника порта Кирилла, во время пожара работникам компании по рации сообщили о необходимости эвакуироваться — тогда все побежали на проходную, сообщает 78.ru.

«А когда все стояли у входа, что-то на территории терминала загорелось ещё раз», – говорится в публикации.

Уточняется, что в момент возникновения пожара в порту находились суда из Габона, Греции, Гонконга, Мальты, Либерии, Панамы, Маршалловых и Каймановых островов. Об этом свидетельствуют данные marinetraffic. Их судьба сейчас неизвестна.

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Украина атаковала и другие регионы центральной России. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат над Орловской областью, сообщает Министерство обороны России.

Он был самолетного типа. Беспилотник сбили 20 января около 22:30 мск.

Также украинский беспилотный летательный аппарат Украины самолетного типа сбили над Тульской областью, сообщает оборонное ведомство.

Он ликвидирован дежурными средствами противоракетной обороны.

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По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

По данным Минобороны РФ, три беспилотных летательных аппарата Украины самолетного типа сбиты над территорией Смоленской области.

Это произошло около 1:30 мск. Дежурными средствами противовоздушной обороны летательные аппараты уничтожены.

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Экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев в интервью НСН предупредил, что Киев будет наращивать удары по российским территориям, используя свои данные и информацию США о локальных «дырах» в системах ПВО.

«Киев будет наращивать удары дронами по российским территориям. Это гораздо дешевле, у ВСУ отсутствует высокоточная авиация, средства поражения тоже отсутствуют. Удары беспилотниками очень эффективны для них. Мы были в СНГ вместе, у них есть информация о наших системах ПВО еще с советских времен. Знают наши достоинства и недостатки, выбирают локальные провалы в нашей системе. Им помогает Евросоюз и США это все отслеживать, они видят "дыры"», - объяснил собеседник НСН.

Ранее глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич заявил, что рой дешевых украинских беспилотников способен нанести серьезный ущерб, и Киев готовится к их массовому производству, пеедает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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