В России около 15 тысяч человек некорректно установили статус самозапрета на кредиты
Почти 15 тысяч россиян некорректно установили статус самозапрета на кредиты и могут пострадать от кредитного мошенничества. Об этом рассказали «Радиоточке НСН» в Объединенном Кредитном Бюро.
Как отметили в организации, под угрозой граждане, которые несколько раз ставили и снимали самозапрет, тестируя работу сервиса. Таким образом, человек может не знать, действует ли ограничение, и мошенники могут воспользоваться этим, оформив кредит. В ОКБ уточнили, что дело во временных особенностях подачи и обработки заявлений на установку и отмену самозапрета.
«Если заявление подано до 22:00 (МСК), сведения о самозапрете будут включены в состав кредитной истории в этот же день, а запрет начнёт действовать уже на следующий. Отмена самозапрета начинает действовать на второй день после того, как в кредитную историю включены сведения о снятии блокировки, то есть самозапрет снимается дольше, чем устанавливается», - сообщили в бюро.
Если в один день подать заявление о снятии запрета до 22:00 по Москве, а затем до этого же времени заявление об установке ограничения, самозапрет не будет установлен.
Также в ОКБ рассказали о 30-дневном «окне уязвимости», если кредитор успел сделать запрос в БКИ до момента установки запрета. По закону кредитор обязан проверить наличие самозапрета не ранее, чем за 30 дней до выдачи кредита. Если гражданин установил ограничение после проверки, то кредит он все равно получит.
Ранее сервис «Выберу.ру» выяснил, что россияне нередко отказываются от самозапрета на займы из-за крупных незапланированных трат, намеченных заранее дорогостоящих покупок или необходимости оформить ипотеку.
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