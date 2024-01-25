В Туапсе ликвидировали пожар на НПЗ

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе ликвидировали. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

На нефтебазе в Туапсе произошел пожар

«В 04.53 пожар ... полностью ликвидирован», — указано в сообщении.

Как отметили в оперштабе, в борьбе с огнем участвовали 99 специалистов и 31 единица техники.

Возгорание на территории нефтебазы в Туапсе произошло ночью 25 января, напоминает телеканал «360». По предварительным данным, никто не пострадал, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:НПЗПожарКраснодарский Край

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