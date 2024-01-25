В Туапсе ликвидировали пожар на НПЗ
25 января 202407:48
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе ликвидировали. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
«В 04.53 пожар ... полностью ликвидирован», — указано в сообщении.
Как отметили в оперштабе, в борьбе с огнем участвовали 99 специалистов и 31 единица техники.
Возгорание на территории нефтебазы в Туапсе произошло ночью 25 января, напоминает телеканал «360». По предварительным данным, никто не пострадал, отмечает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Блиновская продает особняк в элитном поселке в Истре за 600 млн рублей
- СМИ: Импортозамещение оборудования для добычи нефти обойдется в 20 млрд рублей
- Синоптик Леус спрогнозировал конец оттепели в Москве
- Генпрокуратура подала иски о взыскании 376 млрд рублей с крупнейших добытчиков краба
- Генпрокуратура признала деятельность издания DOXA нежелательной в России
- Сбербанк подаст в суд заявление о банкротстве мужа Блиновской
- В Германии заявили о 24 подозреваемых в наемничестве в зоне СВО немцах
- Лолита рассказала о своей жизни после отмены концертов
- Депутат Бессараб напомнила об увеличении соцвыплат с 1 февраля
- В прокат вышел фильм «Панические атаки», получивший главный приз «Зимнего»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru