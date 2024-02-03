МЧС: В Волгограде ликвидировали открытое горение нефтепродуктов
Открытое горение нефтепродуктов в Волгограде ликвидировали. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.
Ранее стало известно, что в городе загорелся розлив нефтепродукта на площади 300 кв. м. Позже пожар локализовали на 100 «квадратах».
«7.21ч. Пожарно-спасательные расчеты ликвидировали открытое горение», — указали в МЧС.
Погибших или пострадавших в результате ЧП нет. Специалисты устанавливают причину пожара.
Ранее возгорание произошло в производственном корпусе на территории исправительной колонии №9 в Соликамске Пермского края, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сотрудники учреждения и осужденные не пострадали.
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