МЧС: В Волгограде ликвидировали открытое горение нефтепродуктов

Ранее стало известно, что в городе загорелся розлив нефтепродукта на площади 300 кв. м. Позже пожар локализовали на 100 «квадратах».

«7.21ч. Пожарно-спасательные расчеты ликвидировали открытое горение», — указали в МЧС.

Погибших или пострадавших в результате ЧП нет. Специалисты устанавливают причину пожара.

Ранее возгорание произошло в производственном корпусе на территории исправительной колонии №9 в Соликамске Пермского края, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сотрудники учреждения и осужденные не пострадали.

