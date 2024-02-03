Губернатор Бочаров сообщил об отражении атаки БПЛА в Волгоградской области

Силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку беспилотников в Волгоградской области, заявил глава региона Андрей Бочаров. Об этом сообщает официальный Telegram-канал администрации области.

МЧС: В Волгограде ликвидировали открытое горение нефтепродуктов

«Сегодня ночью ... была отражена атака БПЛА ... в Калачевском районе и в районе Заканалья. В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ», — отметил губернатор.

Бочаров подчеркнул, что пожарные оперативно приступили к работе, локализовали возгорание и ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Новооскольском городском округе региона сбили украинский беспилотник самолетного типа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиВолгоградская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры