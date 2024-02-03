Губернатор Бочаров сообщил об отражении атаки БПЛА в Волгоградской области
Силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку беспилотников в Волгоградской области, заявил глава региона Андрей Бочаров. Об этом сообщает официальный Telegram-канал администрации области.
«Сегодня ночью ... была отражена атака БПЛА ... в Калачевском районе и в районе Заканалья. В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ», — отметил губернатор.
Бочаров подчеркнул, что пожарные оперативно приступили к работе, локализовали возгорание и ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Новооскольском городском округе региона сбили украинский беспилотник самолетного типа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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