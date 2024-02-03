Губернатор Бочаров сообщил об отражении атаки БПЛА в Волгоградской области

«Сегодня ночью ... была отражена атака БПЛА ... в Калачевском районе и в районе Заканалья. В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ», — отметил губернатор.

Бочаров подчеркнул, что пожарные оперативно приступили к работе, локализовали возгорание и ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Новооскольском городском округе региона сбили украинский беспилотник самолетного типа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

