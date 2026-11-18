В Адыгее четыре человека пострадали после падения обломков дрона на дом
Обломки БПЛА рухнули на пятиэтажный жилой дом в поселке городского типа Энем в Тахтамукайском районе Адыгеи, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов.
В результате были повреждены несколько квартир.
«Пострадали четыре человека. Они доставлены в Энемскую ЦРБ», - написал Кумпилов в мессенджере «Макс».
Раненые в состоянии легкой и средней степени тяжести, отмечает RT.
Кроме того, обломки дрона повредили остекление двух многоквартирных домов и нескольких частных, газовую трубу, автомобили.
Ранее в Северском районе Краснодарского края в результате беспилотной атаки пострадали четыре человека.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Адыгее четыре человека пострадали после падения обломков дрона на дом
- Эксперт: Доходы курьеров в новогодний сезон достигают 400 тысяч рублей
- Над Россией уничтожили 184 украинских БПЛА
- Кембриджский словарь назвал слово 2026 года
- Стубб опроверг информацию о предложениях России о выходе Финляндии из НАТО
- В Северском районе Кубани при атаке БПЛА пострадали четыре человека
- Китай в авангарде, гегемоны позади: Путин и Си Цзиньпин встретились в Шэньчжэне
- Песков: «Итоги года» с Путиным состоятся в декабре
- Кабмин взял на контроль восстановление Крымского моста
- Россия подала заявку на председательство в АТЭС в 2035 году