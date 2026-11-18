В результате были повреждены несколько квартир.

«Пострадали четыре человека. Они доставлены в Энемскую ЦРБ», - написал Кумпилов в мессенджере «Макс».

Раненые в состоянии легкой и средней степени тяжести, отмечает RT.

Кроме того, обломки дрона повредили остекление двух многоквартирных домов и нескольких частных, газовую трубу, автомобили.

Ранее в Северском районе Краснодарского края в результате беспилотной атаки пострадали четыре человека.

