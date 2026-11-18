Вопрос на миллион долларов: Почему в России растет теневой рынок табака
Максим Королев заявил НСН, что сегодня есть три источника для нелегальной продукции, а повышение налогов заставляет нарушителей искать новые обходные пути.
Табачные компании получают 200% рентабельности, если не платят налоги, это очень большое искушение для недобросовестных предпринимателей, рассказал главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев в разговоре с НСН.
В октябре количество покупок в табачных магазинах сократилось на 19% год к году, подсчитали в «СберИндексе». В целом за десять месяцев продажи упали на 17%. Спрос на сигареты и никотиносодержащую продукцию снижается из-за роста цен. Дополнительно на рынке сказывается постепенный рост теневого оборота. Наиболее высокая концентрация нелегальной табачной продукции в Чечне — 48,4% во втором квартале 2026 года, Северной Осетии — 33,5%, Дагестане — 28,6%, Ингушетии — 28,2% — и Курской области — 27,4%, пишет «Коммерсант». Королев раскрыл, почему рынок уходит в тень.
«Сегодня есть три источника для нелегальной продукции. Во-первых, это контрабанда из дальних стран. Во-вторых, ввоз из соседних республик – партнеров по Таможенному союзу, Белоруссии, Армении, Казахстана, например. Третий источник – это подпольное производство. Во всех этих случаях не платятся налоги. В каждой легальной пачке уже 70-80% стоимости – это налоговые отчисления. Если компания не платит налоги, бюджет с продукции ничего не получает. Подпольная продукция характеризируется еще и проблемами с качеством, так как стоит задача максимально снизить себестоимость, используются самые дешевые табаки, если это вообще можно назвать табаком. Это не касается продукции из той же Белоруссии и Казахстана», - рассказал он.
При этом он подчеркнул, что бороться с таким рынком сложно именно из-за экономических стимулов.
«Как бороться с теневым оборотом – это вопрос на миллион долларов, как говорится. Способов очень много, меры уже приняты, например, цифровая маркировка, лицензирование на уровне розничной и оптовой торговли. Но пока есть мощный экономический стимул, так как компании получают 200% рентабельности, если не платят налоги, это очень большое искушение для недобросовестных предпринимателей, поэтому они находят обходные пути на каждую меру. Устранить можно только уровнем налогов, их повышать нужно не так быстро», - добавил он.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за последний год врачи выявили рост на 30% числа пациентов с поражением органов дыхания. Об этом он рассказал в своих соцсетях.
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