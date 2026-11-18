«Сегодня есть три источника для нелегальной продукции. Во-первых, это контрабанда из дальних стран. Во-вторых, ввоз из соседних республик – партнеров по Таможенному союзу, Белоруссии, Армении, Казахстана, например. Третий источник – это подпольное производство. Во всех этих случаях не платятся налоги. В каждой легальной пачке уже 70-80% стоимости – это налоговые отчисления. Если компания не платит налоги, бюджет с продукции ничего не получает. Подпольная продукция характеризируется еще и проблемами с качеством, так как стоит задача максимально снизить себестоимость, используются самые дешевые табаки, если это вообще можно назвать табаком. Это не касается продукции из той же Белоруссии и Казахстана», - рассказал он.

При этом он подчеркнул, что бороться с таким рынком сложно именно из-за экономических стимулов.

«Как бороться с теневым оборотом – это вопрос на миллион долларов, как говорится. Способов очень много, меры уже приняты, например, цифровая маркировка, лицензирование на уровне розничной и оптовой торговли. Но пока есть мощный экономический стимул, так как компании получают 200% рентабельности, если не платят налоги, это очень большое искушение для недобросовестных предпринимателей, поэтому они находят обходные пути на каждую меру. Устранить можно только уровнем налогов, их повышать нужно не так быстро», - добавил он.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за последний год врачи выявили рост на 30% числа пациентов с поражением органов дыхания. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

