Котяков: В бюджете заложили средства на двойную индексацию страховых пенсий
Средства на двойную индексацию страховых пенсий предусмотрены в бюджете на 2027 год. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает пресс-служба Минтруда.
Как отметил глава ведомства, в бюджете заложены средства на индексацию выплат с 1 февраля по уровню фактической инфляции, которую сейчас оценивают в 6,8%. Также запланировано повышение страховых пенсий с 1 апреля на 3,3%, пишет RT.
«Размер прибавки индивидуален и зависит от пенсионного стажа: в среднем страховые пенсии по старости суммарно увеличатся на 2,6 тыс. рублей и составят в 2027 году 29,9 тыс. рублей», - подчеркнул Котяков.
Ранее министр сообщил о планах проиндексировать более 40 выплат с 1 февраля 2027 года.
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