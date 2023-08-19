Последствия атаки ВСУ на военный аэродром в Новгородской области устранили

Сегодня украинская сторона с применением беспилотника коптерного типа совершила попытку атаки на военный аэродром в Новгородской области.

В российском Минобороны отметили, что в результате происшествия никто не пострадал, однако повреждение получил один самолет, так как после террористической атаки на стоянке самолетов на аэродроме начался пожар.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины вели атаки по Белгородской области с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и РСЗО «Град», а также миноментов и других орудий, передает «Радиоточка НСН».

