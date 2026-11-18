Более чем миллионные зарплаты в морском пастбищном рыбоводстве — всего лишь статистический миф: в выборку попадает только крупный бизнес и только руководящие должности, а подавляющее большинство рабочих трудятся по гражданско-правовым договорам и не включены в штатное расписание. Об этом НСН заявила HR-эксперт и карьерный консультант Зулия Лоикова.

Самую высокую среднюю зарплату в России за январь-август зафиксировали в морском пастбищном рыбоводстве — 1,35 миллиона рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Росстата. По словам Лоиковой, статистические данные не отражают реального положения дел, поскольку учитывается только зарплата на руководящих должностях.

«Цифра в 1,35 млн рублей — это статистический срез, а не реальная зарплата морского “пастуха”. Морское пастбищное рыбоводство — это крошечная подотрасль с малым числом предприятий. Причем значительную часть составляет малый и средний бизнес, который Росстат в выборку по среднемесячным начислениям зарплат не включает. Это сезонная работа, у сезонных предприятий штатные должности в отчетности часто только у руководства, и поэтому Росстат в основном видит только доходы руководителей. Отсюда и берется такая высокая средняя цифра. В целом по рыболовству у нас средняя заработная плата 110 тысяч рублей, в прудовом рыболовстве — 65 тысяч рублей, по морскому рыболовству — около 205 тысяч рублей. Даже у хорошего специалиста по рыбовоспроизводству зарплата где-то 130-160 тысяч рублей, и то таких людей мало: рабочие получают за сезон совсем крохи», — сказала Лоикова.