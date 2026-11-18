Крупная рыба: Миллионные заработки в рыбоводстве опровергли
Работа в морском пастбищном рыбоводстве — это тяжелый сезонный труд, где высокие заработки получают только узкие специалисты и руководители, сказала НСН Зулия Лоикова.
Более чем миллионные зарплаты в морском пастбищном рыбоводстве — всего лишь статистический миф: в выборку попадает только крупный бизнес и только руководящие должности, а подавляющее большинство рабочих трудятся по гражданско-правовым договорам и не включены в штатное расписание. Об этом НСН заявила HR-эксперт и карьерный консультант Зулия Лоикова.
Самую высокую среднюю зарплату в России за январь-август зафиксировали в морском пастбищном рыбоводстве — 1,35 миллиона рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Росстата. По словам Лоиковой, статистические данные не отражают реального положения дел, поскольку учитывается только зарплата на руководящих должностях.
«Цифра в 1,35 млн рублей — это статистический срез, а не реальная зарплата морского “пастуха”. Морское пастбищное рыбоводство — это крошечная подотрасль с малым числом предприятий. Причем значительную часть составляет малый и средний бизнес, который Росстат в выборку по среднемесячным начислениям зарплат не включает. Это сезонная работа, у сезонных предприятий штатные должности в отчетности часто только у руководства, и поэтому Росстат в основном видит только доходы руководителей. Отсюда и берется такая высокая средняя цифра. В целом по рыболовству у нас средняя заработная плата 110 тысяч рублей, в прудовом рыболовстве — 65 тысяч рублей, по морскому рыболовству — около 205 тысяч рублей. Даже у хорошего специалиста по рыбовоспроизводству зарплата где-то 130-160 тысяч рублей, и то таких людей мало: рабочие получают за сезон совсем крохи», — сказала Лоикова.
Собеседница НСН добавила, какие специалисты сегодня необходимы этой отрасли.
«Реально отрасли нужны ихтиологи, специалисты по рыбовоспроизводству, биологи, рыбоводы, бригадиры, водолазы (в основном они нужны на ракушки). Таких вакансий единицы, попасть сюда легко только на сезонную работу по гражданско-правовому договору, штатные позиции с высокой оплатой требуют профильного образования и уникального опыта. Статистику Росстата по морским “пастухам” можно формировать фактически по одному региону — Сахалинской области. Сезонные миллионные заработки у нас складываются из нескольких месяцев без сна и отдыха, за которыми идет долгий перерыв, заработать миллион можно только в горячий сезон. География очень узкая — Сахалин, Камчатка, Дальний Восток, частично Мурманск. Пиарить отрасль, которая трудоустроит пару сотен человек в год, наверное, нет смысла», — подчеркнула эксперт.
В заключение Лоикова указала на то, что средние высокие зарплаты могут ввести в заблуждение молодежь, которая ищет высокооплачиваемую работу.
«Государство зовет молодежь в массовые профессии. Здесь честная картина: вот работа — вот зарплата. А в отрасли, где высокий средний чек из-за того, что в выборке одни руководители, такая подача может скорее ввести в заблуждение студентов и школьников, чем их мотивировать. Чтобы стать ихтиологом и специалистом по аквакультуре, нужно профильное образование и годы практики, а сварщиком можно стать за короткие курсы профориентации. Это принципиальная разница. Реальную зарплату нужно сразу проверять по вакансиям, а не по статистической выборке», — заключила она.
Ранее программисты возглавили рейтинг наиболее высокооплачиваемых профессий в Москве по итогам октября с медианной зарплатой 340 тысяч рублей.
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