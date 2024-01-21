После «Новотэка» Транссиб? Военный аналитик предупредил о смене тактики ВСУ
Спасатели смогли локализовать пожар на терминале компании «Новотэк», находящемся в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЕДДС Кингисеппского района.
«Пожар локализован, но не ликвидирован», — уточняет агентство.
В компании считают, что пожар мог произойти из-за внешнего воздействия – атаки беспилотников, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН»
Позже сегодня ряд украинских СМИ сообщили, что взрывы на терминале «Новатэка» в Усть-Луге в Ленинградской области стали результатом «спецоперации СБУ» , сообщает украинское издание «Страна. ua» 21 января.
Журналисты обратили внимание на интервью руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова изданию Financial Times. Он заявил обозревателям, что взрывы на ряде объектов в России, в том числе в Ленинградской области, стали следствием атак ГУР Украины.
Российский военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что атака дронов на терминал «Новотэка» произошла не с украинской, а прибалтийской территории. Об этом он заявил в своем Telegram-канале «Рамзай» в воскресенье6 21 января.
«В связи с атакой терминала в Усть-Луге возникает закономерный вопрос, откуда прилетел дрон? Версия, что он пролетел больше тысячи километров с территории Украины, преодолев кучу рубежей ПВО, представляется крайне маловероятной. А это значит, что он либо был запущен из акватории Балтики, где, учитывая недавнюю аналогичную атаку, может курсировать судно-носитель, либо с автомобиля, как это уже несколько раз было в прошлом и позапрошлом году», – напомнил эксперт.
По мнению Шурыгина, в условиях провала на фронте, дефицита вооружения и боеприпасов на первое место у Киева выйдет диверсионная работа и удары БПЛА.
«А это означает, что, как мы и предупреждали, противник перестроил свою тактику, и есть все основания предполагать, что в ближайшее время он попытается нанести удары по таким стратегически важным для России объектам, как инфраструктура Транссиба. В первую очередь, по мостам, а также - по газо- и нефтепроводам Сибири и Дальнего Востока», – убежден Шурыгин.
Ранее журналисты Telegram-канала «Вечерний Питер» предположили, что ночной пожар на химическом предприятии компании «Новатэка» в Усть-Луге мог стать следствием атаки двух беспилотников.
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