После «Новотэка» Транссиб? Военный аналитик предупредил о смене тактики ВСУ

«Пожар локализован, но не ликвидирован», — уточняет агентство.

В компании считают, что пожар мог произойти из-за внешнего воздействия – атаки беспилотников, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН»

Позже сегодня ряд украинских СМИ сообщили, что взрывы на терминале «Новатэка» в Усть-Луге в Ленинградской области стали результатом «спецоперации СБУ» , сообщает украинское издание «Страна. ua» 21 января.

Журналисты обратили внимание на интервью руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова изданию Financial Times. Он заявил обозревателям, что взрывы на ряде объектов в России, в том числе в Ленинградской области, стали следствием атак ГУР Украины.