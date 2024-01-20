Беспилотники не закончатся: Украина продолжит атаковать РФ дронами

В пятницу в результате уничтожения украинского беспилотника на территорию Клинцовской нефтебазы упал боеприпас и затем загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.



По словам Богомаза, пожару был присвоен повышенный ранг сложности, для борьбы с огнём был привлечён пожарный поезд.

Брянский губернатор также отметил, что в целях безопасности 32 жителя частного сектора рядом с горящей нефтебазой были временно эвакуированы к родственникам.