Беспилотники не закончатся: Украина продолжит атаковать РФ дронами

ВСУ атакует российские регионы с помощью дронов и ракет. Производство беспилотников на Украине поставлено на поток, люди и средства для этого есть благодаря помощи Запада, считают в России. 



Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны.

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«Около 06.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — указано в заявлении ведомства.

«Над Клинцовским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале 20 января.

По его данным, жертв и разрушений на земле в результате атаки украинского беспилотника нет.

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В пятницу в результате уничтожения украинского беспилотника на территорию Клинцовской нефтебазы упал боеприпас и затем загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.

По словам Богомаза, пожару был присвоен повышенный ранг сложности, для борьбы с огнём был привлечён пожарный поезд.

Брянский губернатор также отметил, что в целях безопасности 32 жителя частного сектора рядом с горящей нефтебазой были временно эвакуированы к родственникам.

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Украина еще долго может продолжать атаковать Россию беспилотниками, заявил НСН экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

«Беспилотники у них быстро не закончатся, потому что в советское время их было сделано очень много. Сегодня их можно собирать быстро и легко. Учитывая помощь Запада самыми современными навигационными системами, они очень легко переоборудуются и переоснащаются. На Украине было три военных округа первой категории, очень мощный ВПК. Они выпускали беспилотники и без труда могут их сделать, инженеров и техников у них достаточно. Там была военно-инженерная академия в Харькове, куча всевозможных военных ПВОшных училищ, летные училища. Потенциал они сохранили, люди есть, мозги есть и деньги есть, поскольку Запад помогает. И комплектующие тоже есть», - сказал Бижев.

Украина продолжает ежедневно атаковать приграничные регионы России.

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В Курске объявили ракетную опасность, сообщил накануне губернатор региона Роман Старовойт.

В пятницу около 21:00 жителей попросили не подходить к окнам, а находясь на улице, уйти в безопасное место. Сигнал ракетной опасности отменили через 12 минут. Аналогичные сигналы прозвучали и были отменены еще в нескольких районах Курской области.

Украинские войска в четверг выпустили по Белгороду десять ракет, все они были сбиты силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По результатам утреннего обстрела ... Белгорода и Белгородского района: 10 ракет в нашу сторону летели, все успешно сбиты нашим ПВО», — рассказал губернатор в видеообращении в Telegram.

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Женщина пострадала после отражения воздушной атаки на Белгород и Белгородский район со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

С осколочным ранением правого коленного сустава ее доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

На фоне участившихся атак приграничья МЧС России предложило приспособить для укрытия граждан близлежащие помещения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Разработан проект постановления правительства РФ "О внесении изменений в порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" ... Предложено приспособить близлежащие помещения для укрытия населения», —заявили в МЧС в ответ на запрос агентства.

Проект проходит согласование.

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В то же время в МЧС указали, что самым эффективным и безальтернативным способом защиты граждан являются укрытия в заглубленных помещениях, находящихся вблизи от мест их проживания. Эти площадки необходимо обеспечить средствами первичного жизнеобеспечения: водой, канализацией, освещением, отоплением, вентиляцией.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон заявил на пресс-конференции, что Евросоюз к весне поставит Украине миллион снарядов к началу апреля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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