А как же ПВО? Беспилотники атакуют российские аэродромы

В Курске расположен аэропорт Курск-Восточный — это аэродром совместного базирования, который используется как военными, так и гражданскими судами. С 24 февраля он не принимает гражданских судов, как и десять других аэропортов на юге и в центральной части России.

Накануне, 5 декабря, украинские беспилотники атаковали военные аэродромы в Рязанской (Дягилево) и Саратовской (Энгельс) областях. Атака, как сообщили в Минобороны, была произведена «реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства». В Минобороны утверждают, что беспилотники были перехвачены средствами ПВО, однако упавшие обломки привели к повреждению двух самолетов.

Также в военном ведомстве сообщили, что при атаке погибли трое военных технического состава, еще четверо пострадали, им была оказана вся необходимая медицинская помощь. Произошедшее в Минобороны назвали «попыткой киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской дальней авиации».