А как же ПВО? Беспилотники атакуют российские аэродромы
Беспилотники атаковали аэродромы в Курской, Саратовской и Рязанской областях за последние сутки, Минобороны сообщило о перехвате БПЛА, однако эксперты все равно ставят под сомнение эффективность российского ПВО.
В Курской области «в районе курского аэродрома» после атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, пострадавших в результате атаки нет. Старовойт отметил, что пожар локализуется, все спецслужбы работают на месте.
В Курске расположен аэропорт Курск-Восточный — это аэродром совместного базирования, который используется как военными, так и гражданскими судами. С 24 февраля он не принимает гражданских судов, как и десять других аэропортов на юге и в центральной части России.
Накануне, 5 декабря, украинские беспилотники атаковали военные аэродромы в Рязанской (Дягилево) и Саратовской (Энгельс) областях. Атака, как сообщили в Минобороны, была произведена «реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства». В Минобороны утверждают, что беспилотники были перехвачены средствами ПВО, однако упавшие обломки привели к повреждению двух самолетов.
Также в военном ведомстве сообщили, что при атаке погибли трое военных технического состава, еще четверо пострадали, им была оказана вся необходимая медицинская помощь. Произошедшее в Минобороны назвали «попыткой киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской дальней авиации».
В тот же день российская авиация вновь нанесла массированный удар по целям на территории Украины. В Минобороны подчеркнули, что этот удар нарушил переброску железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.
При этом РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщало, что 5 декабря на аэродроме под Рязанью загорелся бензовоз, в результате чего произошел взрыв и самолет получил повреждение. По данным ТАСС, были госпитализированы пятеро пострадавших. О взрыве на аэродроме Дягилево сообщили также очевидцы в соцсетях. В группе «Дягилево ВКонтакте» местные жители говорили о «взрывной волне», которая прошла по поселку в районе 6:30 — 6:40 мск, а также о проезжающих машинах МЧС, скорой помощи и полиции.
Авиабаза Дягилево расположена на западной окраине Рязани, рядом с авиабазой находится 360-й Авиационный ремонтный завод. Минобороны сообщало, что на авиабазе, в частности, функционирует 43-й Центр боевого применения и переучивания летного состава и дислоцированы самолеты-заправщики Ил-76.
Так, на фоне атак на аэродромы некоторые эксперты усомнились в эффективной работе российского ПВО. Бывший руководитель антитеррористического подразделения ФСБ Александр Гусак в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что если беспилотник действительно перелетел через границу, то можно поставить под сомнение «все ПВО».
«Если предположить, что он (беспилотник – ред. НСН) границу перелетел, это надо под сомнение все ПВО ставить. Тот же Саратов защищен кольцом ПВО, как и Москва. Мы же помним, как во времена еще Горбачева Руст прилетел и сел на Красной площади. Я ничему уже не удивляюсь. Во время таких операций нужно и страну переводить на определенный лад и вооруженные силы», - сказал Гусак.
Киев не признал свою ответственность за атаки на российские аэродромы. Однако удары по авиабазам в Энгельсе и Дягилево прокомментировали в офисе президента Украины. Михаил Подоляк и Алексей Арестович, как в случае с терактом на Крымском мосту, сделали это в иносказательной манере, при этом последний практически прямо пригрозил Москве атаками БПЛА.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после атаки на аэродромы сообщил, что Владимир Путин регулярно получает информацию о ситуации в стране от всех соответствующих служб.
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