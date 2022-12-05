Минобороны РФ подтвердило попытку ударов по аэродромам под Рязанью и Саратовом
В Минобороны РФ сообщили, что Украина пыталась нанести удары по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области с помощью реактивных беспилотников.
По данным оборонного ведомства, украинские беспилотники были перехвачены российскими ПВО, а в результате падения их обломков были незначительно повреждены два самолета.
В Минобороны также сообщили о гибели трех военнослужащих, находившихся на аэродроме ВКС РФ.
Ранее СМИ сообщали, что утром в понедельник на взлетно-посадочной полосе аэродрома под Саратовом упал неизвестный беспилотник.
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