Минобороны РФ подтвердило попытку ударов по аэродромам под Рязанью и Саратовом

В Минобороны РФ сообщили, что Украина пыталась нанести удары по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области с помощью реактивных беспилотников.

По данным оборонного ведомства, украинские беспилотники были перехвачены российскими ПВО, а в результате падения их обломков были незначительно повреждены два самолета.