Песков: Путину доложили о ЧП в Саратовской и Рязанской областях

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он отметил, что это касается и происшествий в Саратовской и Рязанской областях.

«Разумеется. От всех соответствующих служб президент регулярно получает информацию обо всём, что происходит», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее на аэродроме в Рязанской области из-за загоревшегося бензовоза произошёл взрыв, погибли три человека, сообщает RT.