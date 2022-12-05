Песков: Путину доложили о ЧП в Саратовской и Рязанской областях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин регулярно получает информацию о ситуации в стране, сообщает РИА Новости.

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Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он отметил, что это касается и происшествий в Саратовской и Рязанской областях.

«Разумеется. От всех соответствующих служб президент регулярно получает информацию обо всём, что происходит», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее на аэродроме в Рязанской области из-за загоревшегося бензовоза произошёл взрыв, погибли три человека, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПроисшествияВладимир ПутинДмитрий Песков
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