Песков: Путину доложили о ЧП в Саратовской и Рязанской областях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин регулярно получает информацию о ситуации в стране, сообщает РИА Новости.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он отметил, что это касается и происшествий в Саратовской и Рязанской областях.
«Разумеется. От всех соответствующих служб президент регулярно получает информацию обо всём, что происходит», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее на аэродроме в Рязанской области из-за загоревшегося бензовоза произошёл взрыв, погибли три человека, сообщает RT.
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