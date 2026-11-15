Экс-супруга футболиста Сафонова попросила суд обязать его исполнять обязанности отца

Экс-супруга вратаря сборной России и французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвея Сафонова обратилась в суд в Адыгее с просьбой обязать его участвовать в воспитании дочери. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что суд рассмотрит иск в середине ноября.

Согласно судебным материалам, Анастасия Сафонова просит обязать футболиста исполнить решение Никулинского суда Москвы, который, помимо прочего, установил порядок общения футболиста с его ребенком — личного или, в случае нахождения за границей, по телефону. Сафонова рассказала, что спортсмен избегает исполнения решения суда в этой части, несмотря на положение Семейного кодекса РФ о правах и обязанностях родителей по воспитанию детей.

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Анастасия и Матвей расстались в 2021 году. В январе 2024-го Никулинский суд Москвы обязал спортсмена выплачивать 1/4 своих доходов на содержание дочери. После этого вратарь сборной обратился в Конституционный суд России с заявлением о проверке нормы Семейного кодекса об установлении алиментов. Известно, что решение по делу будет провозглашено 17 ноября.

Однако в Конституционный суд обратилась и экс-супруга футболиста и обвинила Сафонова в сокрытии доходов. Она попросила КС обязать вратаря раскрыть сведения о зарплате в ПСЖ.

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ФОТО: ТАСС / Егор Алеев
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