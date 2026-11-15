Экс-супруга футболиста Сафонова попросила суд обязать его исполнять обязанности отца
Экс-супруга вратаря сборной России и французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвея Сафонова обратилась в суд в Адыгее с просьбой обязать его участвовать в воспитании дочери. Об этом сообщает РИА Новости.
Известно, что суд рассмотрит иск в середине ноября.
Согласно судебным материалам, Анастасия Сафонова просит обязать футболиста исполнить решение Никулинского суда Москвы, который, помимо прочего, установил порядок общения футболиста с его ребенком — личного или, в случае нахождения за границей, по телефону. Сафонова рассказала, что спортсмен избегает исполнения решения суда в этой части, несмотря на положение Семейного кодекса РФ о правах и обязанностях родителей по воспитанию детей.
Анастасия и Матвей расстались в 2021 году. В январе 2024-го Никулинский суд Москвы обязал спортсмена выплачивать 1/4 своих доходов на содержание дочери. После этого вратарь сборной обратился в Конституционный суд России с заявлением о проверке нормы Семейного кодекса об установлении алиментов. Известно, что решение по делу будет провозглашено 17 ноября.
Однако в Конституционный суд обратилась и экс-супруга футболиста и обвинила Сафонова в сокрытии доходов. Она попросила КС обязать вратаря раскрыть сведения о зарплате в ПСЖ.
Ранее певица Юлия Савичева объявила о разводе с композитором Александром Аршиновым после 12 лет брака, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МО: Силы ПВО сбили 1065 БПЛА ВСУ и 3 авиационные бомбы
- Макрон назвал НАТО местом Украины
- В МИД РФ объявили о начале подготовки к участию в саммите G20 в США
- Экс-супруга футболиста Сафонова попросила суд обязать его исполнять обязанности отца
- С февраля 2027 года маткапитал в РФ составит свыше 1 млн рублей
- При атаке БПЛА ВСУ на Таганрог погиб главный инженер электроподстанции
- Наследники владельца шедевра Ван Гога потребовали Sotheby's снять лот с продажи
- МО: Силы ПВО сбили более 530 БПЛА ВСУ
- МО: ВС РФ поразили объекты энергетики и ж/д инфраструктуры Украины
- Любовница и шпионаж: Китай заподозрили в операции против главы Nvidia