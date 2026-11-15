Экс-супруга футболиста Сафонова попросила суд обязать его исполнять обязанности отца

Экс-супруга вратаря сборной России и французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвея Сафонова обратилась в суд в Адыгее с просьбой обязать его участвовать в воспитании дочери. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что суд рассмотрит иск в середине ноября.

Согласно судебным материалам, Анастасия Сафонова просит обязать футболиста исполнить решение Никулинского суда Москвы, который, помимо прочего, установил порядок общения футболиста с его ребенком — личного или, в случае нахождения за границей, по телефону. Сафонова рассказала, что спортсмен избегает исполнения решения суда в этой части, несмотря на положение Семейного кодекса РФ о правах и обязанностях родителей по воспитанию детей.