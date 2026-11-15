Призывники в Москве смогут служить в войсках беспилотных систем

Московские призывники имеют право на подписание специального годового контракта на прохождение службы в войсках беспилотных систем вместо срочной службы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военкома Москвы Максима Локтева.

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По его словам, призыв в Москве стал более «технологичным». Военный комиссар уточнил, что отбор идет на должности операторов, инженеров и техников беспилотников. При этом приоритет отдается кандидатам с опытом в IT, электронике, радиотехнике и авиамоделизме, добавил Локтев.

Ранее в Верховной Раде на Украине сообщили, что молодых людей, не достигших возраста мобилизации, массово заставляют подписывать контракты с ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Станислав Красильников
ТЕГИ:ПризывникиБеспилотникиМосква

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