По его словам, призыв в Москве стал более «технологичным». Военный комиссар уточнил, что отбор идет на должности операторов, инженеров и техников беспилотников. При этом приоритет отдается кандидатам с опытом в IT, электронике, радиотехнике и авиамоделизме, добавил Локтев.

Ранее в Верховной Раде на Украине сообщили, что молодых людей, не достигших возраста мобилизации, массово заставляют подписывать контракты с ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».