МО: Силы ПВО сбили 1065 БПЛА ВСУ и 3 авиационные бомбы

В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ поразили военные аэродромы, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ. Кроме того, удар был нанесен по цехам производства БПЛА, местам их хранения и запуска, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации украинских военных в 149 районах.

Ранее в МО объявили о взятии под контроль Терсянки в Запорожской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».