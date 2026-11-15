МО: Силы ПВО сбили 1065 БПЛА ВСУ и 3 авиационные бомбы
Российские силы ПВО сбили 1 тысячу 65 украинских беспилотников, три управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ поразили военные аэродромы, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ. Кроме того, удар был нанесен по цехам производства БПЛА, местам их хранения и запуска, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации украинских военных в 149 районах.
Ранее в МО объявили о взятии под контроль Терсянки в Запорожской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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