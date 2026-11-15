ИКИ РАН: У Земли пока нет средств защиты от крупных астероидов
У Земли пока нет средств защиты от крупных астероидов, но исследователи учатся предсказывать сближение планеты с этими космическими телами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Института космических исследований (ИКИ) РАН Льва Зеленого.
При этом он подчеркнул, что крупные астероиды не очень часты. Сближающимися с Землей считаются астероиды, которые подлетают к Солнцу на расстояние меньше 1,3 радиуса орбиты нашей планеты.
Между тем, потенциально опасными объектами называют небесные тела, сближающиеся с земной орбитой на расстояние меньше 7,5 млн километров. Для сравнения — приблизительное расстояние до Луны составляет 300 тысяч километров.
Отдельно ученые выделяют класс астероидов крупнее одного километра. Но столкновение такого космического тела с Землей привело бы к глобальной катастрофе.
Ранее почетный академик Российской академии космонавтики Олег Мухин в интервью НСН рассказал, что современные достижения науки позволяют взорвать или увести с орбиты астероид, который движется к Земле или Луне.
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