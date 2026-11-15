ИКИ РАН: У Земли пока нет средств защиты от крупных астероидов

У Земли пока нет средств защиты от крупных астероидов, но исследователи учатся предсказывать сближение планеты с этими космическими телами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Института космических исследований (ИКИ) РАН Льва Зеленого.

При этом он подчеркнул, что крупные астероиды не очень часты. Сближающимися с Землей считаются астероиды, которые подлетают к Солнцу на расстояние меньше 1,3 радиуса орбиты нашей планеты.