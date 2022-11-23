Развожаев: Целью атаки беспилотников в Севастополе была Балаклавская ТЭС
Целью атаки украинских беспилотников в Севастополе была Балаклавская ТЭС. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны сбили два БПЛА на подлете к Севастополю.
Как пояснил Развожаев, противник «опять пытался атаковать нашу Балаклавскую ТЭС».
«Наверное, [украинские военные] хотели приурочить атаку к своему террористическому акту, который они совершили семь лет назад, когда 22 ноября подорвали ЛЭП в Херсонской области и в Крыму и Севастополе наступил блэкаут. Не получилось», — подчеркнул губернатор.
По словам Развожаева, пожаров, повреждений гражданской инфраструктуры и пострадавших нет, сообщает телеканал «360».
Кроме того, губернатор добавил, что флот также отразил атаки трех беспилотников над акваторией Черного моря, пишет РИА ФАН.
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