«Под сомнение ПВО?»: Ветеран ФСБ назвал основные версии ЧП на аэродромах
Александр Гусак заявил НСН, что Вооруженные силы РФ в ускоренном режиме испытывают новые модели летательных аппаратов, возможны аварийные ситуации.
Вооруженные силы РФ активно испытывают новые образцы летательных аппаратов, ускоренный темп испытаний может приводить к ЧП, заявил бывший руководитель антитеррористического подразделения ФСБ Александр Гусак в эфире НСН.
Накануне сразу два ЧП произошли на аэродромах в России. Три человека погибли и пять ранены при взрыве бензовоза на стоянке авиационной техники на аэродроме под Рязанью. Также сообщалось о падении неустановленного беспилотника на аэродроме в Саратовской области. Гусак назвал предварительные версии произошедшего.
«В первом случае по Рязани я бы говорил о нашей российской безалаберности, небрежное, безответственное отношение к выполнению своих обязанностей. Сначала произошло возгорание, потом только взрыв. Это значит, что при работе с горюче-смазочным материалом что-то произошло, возможно, кто-то закурил. В войсковых подразделениях я частенько наблюдал наплевательское отношение к технике безопасности, там в основном молодежь работает. Если бы сначала взрыв произошел, а потом возгорание, можно было бы говорить о диверсии и так далее», - отметил он.
Также, по его словам, маловероятен сценарий с диверсией и в Саратовской области. В этом случае речь может идти об аварии при испытании новых моделей аппаратов.
«Саратов находится достаточно далеко от границ, говорить о том, что иностранный летательный объект приблизился и нанес удары, это не совсем корректно. Если предположить, что он границу перелетел, это надо под сомнение все ПВО ставить. Тот же Саратов защищен кольцом ПВО, как и Москва. Я думаю все-таки, что Вооруженные силы РФ испытывают какую-то новую модель летательного аппарата. Скорее всего, при отработке произошло какое-то ЧП. Сейчас новые образцы испытываются достаточно активно, у нас не хватает нормальных беспилотников, разработки и испытания идут в ускоренном режиме», - предположил собеседник НСН.
При этом Гусак добавил, что полностью исключать другие варианты нельзя, необходимо дождаться результатов расследования.
«Нельзя ничего исключать. С большой уверенностью можно будет говорить только после экспертиз и предварительного расследования. Мы же помним, как во времена еще Горбачева Руст прилетел и сел на Красной площади. Я ничему уже не удивляюсь. Во время таких операций нужно и страну переводить на определенные лад и вооруженные силы», - заключил эксперт.
Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал разрешить Киеву атаковать ракетные объекты или аэродромы в РФ.
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