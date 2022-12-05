«Под сомнение ПВО?»: Ветеран ФСБ назвал основные версии ЧП на аэродромах

Вооруженные силы РФ активно испытывают новые образцы летательных аппаратов, ускоренный темп испытаний может приводить к ЧП, заявил бывший руководитель антитеррористического подразделения ФСБ Александр Гусак в эфире НСН.

Накануне сразу два ЧП произошли на аэродромах в России. Три человека погибли и пять ранены при взрыве бензовоза на стоянке авиационной техники на аэродроме под Рязанью. Также сообщалось о падении неустановленного беспилотника на аэродроме в Саратовской области. Гусак назвал предварительные версии произошедшего.

«В первом случае по Рязани я бы говорил о нашей российской безалаберности, небрежное, безответственное отношение к выполнению своих обязанностей. Сначала произошло возгорание, потом только взрыв. Это значит, что при работе с горюче-смазочным материалом что-то произошло, возможно, кто-то закурил. В войсковых подразделениях я частенько наблюдал наплевательское отношение к технике безопасности, там в основном молодежь работает. Если бы сначала взрыв произошел, а потом возгорание, можно было бы говорить о диверсии и так далее», - отметил он.