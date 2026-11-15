В Роспотребнадзоре назвали самый надежный способ защиты от пневмонии

В службе уточнили, что профилактические прививки особенно рекомендованы лицам с высоким риском осложнений при гриппе, в том числе людям, часто болеющим ОРВИ, а также пациентам с хроническими заболеваниями, пишет РИА Новости.

Отмечается, что в рамках профилактики внебольничных пневмоний также рекомендовано сделать прививку от пневмококковой и гемофильной инфекции. К тому же в Роспотребнадзоре посоветовали вести здоровый образ жизни, правильно питаться, одеваться по погоде и соблюдать правила личной гигиены.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что число пациентов с поражением органов дыхания увеличилось на 30%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».