В Роспотребнадзоре назвали самый надежный способ защиты от пневмонии
Самый эффективный способ профилактики пневмонии — это вакцинация, сообщили в Роспотребнадзоре.
В службе уточнили, что профилактические прививки особенно рекомендованы лицам с высоким риском осложнений при гриппе, в том числе людям, часто болеющим ОРВИ, а также пациентам с хроническими заболеваниями, пишет РИА Новости.
Отмечается, что в рамках профилактики внебольничных пневмоний также рекомендовано сделать прививку от пневмококковой и гемофильной инфекции. К тому же в Роспотребнадзоре посоветовали вести здоровый образ жизни, правильно питаться, одеваться по погоде и соблюдать правила личной гигиены.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что число пациентов с поражением органов дыхания увеличилось на 30%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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