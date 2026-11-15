Лерчек проведет месяц на лечении в Китае
Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, сообщила о предстоящей поездке в Китай для прохождения курса терапии против рака желудка четвертой стадии. Об этом она рассказала в беседе с ИС «Вести».
По словам Чекалиной, ей и ее гражданскому супругу наконец удалось получить разрешение на выезд за границу. Лечение с применением инновационной CAR-T-клеточной терапии продлится около месяца. Блогер также выразила благодарность партнеру за неоценимую поддержку, отметив, что он находился рядом все это время и помогал ей передвигаться в самые тяжелые периоды болезни.
31 июля суд приговорил Лерчек к пяти годам условно и назначил штраф в 763,5 млн рублей по делу о выводе денег в ОАЭ. 12 ноября Лерчек подала прошение, а 14 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Чекалиной, освободив ее от наказания и сняв судимость. После этого Лерчек записала видеообращение с благодарностью Путину за помилование, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Актриса Васильева получила травму из-за рухнувшего на нее металлического забора
- Садальский: Варшавер покинет пост президента «Ленкома»
- Фельдшер погибла при столкновении скорой помощи и грузовика в Ростовской области
- Шесть человек пострадали при атаке БПЛА на промзону в Татарстане
- Бывшая невеста Лепса вышла замуж за азербайджанского бизнесмена
- Лерчек проведет месяц на лечении в Китае
- Беспилотным такси в России могут разрешить отказывать пассажирам в поездках
- Рособрнадзор отказался от изменений в ЕГЭ-2027 по математике и информатике
- В Роспотребнадзоре назвали самый надежный способ защиты от пневмонии
- Призывники в Москве смогут служить в войсках беспилотных систем