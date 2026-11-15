Лерчек проведет месяц на лечении в Китае

По словам Чекалиной, ей и ее гражданскому супругу наконец удалось получить разрешение на выезд за границу. Лечение с применением инновационной CAR-T-клеточной терапии продлится около месяца. Блогер также выразила благодарность партнеру за неоценимую поддержку, отметив, что он находился рядом все это время и помогал ей передвигаться в самые тяжелые периоды болезни.

31 июля суд приговорил Лерчек к пяти годам условно и назначил штраф в 763,5 млн рублей по делу о выводе денег в ОАЭ. 12 ноября Лерчек подала прошение, а 14 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Чекалиной, освободив ее от наказания и сняв судимость. После этого Лерчек записала видеообращение с благодарностью Путину за помилование, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».