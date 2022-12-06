Старовойт: Из-за атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель

Нефтенакопитель загорелся в результате атаки беспилотника в районе аэродрома в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

Минобороны РФ подтвердило попытку ударов по аэродромам под Рязанью и Саратовом

«Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Накануне украинские беспилотные летательные аппараты советского производства атаковали военные аэродромы Дягилево (Рязанская область) и Энгельс (Саратовская область), напоминает телеканал «360». Как сообщило Минобороны, в результате погибли трое военнослужащих из состава технических подразделений, еще четверо пострадали, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: Telegram-канал администрации Курской области
ТЕГИ:ВозгораниеБеспилотникиКурская Область
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