Макрон назвал НАТО местом Украины
Украина должна занять «законное место» в НАТО. Об этом на своей странице в одной из соцсетей написал французский президент Эммануэль Макрон.
По его словам, Украина обладает крупнейшей в Европе армией и играет ключевую роль во взаимодействии с НАТО.
Макрон считает, что все происходящее в этой стране якобы «непосредственным образом» касается представителей альянса. В связи с этим политик обратил внимание на необходимость оказания Киеву помощи в зимний период.
Кроме того, президент Франции, комментируя призывы некоторых политиков прекратить финансирование Украины, связал это с «психологией поражения» и обозначил, что такой подход не может быть позицией Парижа.
Ранее венгерский журналист Габор Штир в интервью НСН заявил, что, если Европа откажется от ультиматумов и выработает единое мнение по Украине, переговоры могут привести к соглашению только весной-летом.
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