Макрон назвал НАТО местом Украины

По его словам, Украина обладает крупнейшей в Европе армией и играет ключевую роль во взаимодействии с НАТО.

Макрон считает, что все происходящее в этой стране якобы «непосредственным образом» касается представителей альянса. В связи с этим политик обратил внимание на необходимость оказания Киеву помощи в зимний период.

Кроме того, президент Франции, комментируя призывы некоторых политиков прекратить финансирование Украины, связал это с «психологией поражения» и обозначил, что такой подход не может быть позицией Парижа.

Ранее венгерский журналист Габор Штир в интервью НСН заявил, что, если Европа откажется от ультиматумов и выработает единое мнение по Украине, переговоры могут привести к соглашению только весной-летом.