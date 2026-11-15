В МИД РФ объявили о начале подготовки к участию в саммите G20 в США

Россия начала формировать делегацию для участия в саммите G20, который пройдет в декабре в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марата Бердыева.

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Кто возглавит делегацию, будет официально объявлено позже, добавил он. При этом дипломат подчеркнул, что Москва активно готовится к этому мероприятию.

Саммит лидеров стран-членов G20 пройдет в Майами 14-15 декабря. При этом решение о визите лидера РФ Владимира Путина пока не принято.

Ранее пресс‑секретарь российского президента Дмитрий Песков объявил, что трехсторонняя встреча глав России, США и Китая состоится 19 ноября в Шэньчжэне в Китае, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Саммит G20СШАМИД РФ

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