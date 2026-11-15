В МИД РФ объявили о начале подготовки к участию в саммите G20 в США

Кто возглавит делегацию, будет официально объявлено позже, добавил он. При этом дипломат подчеркнул, что Москва активно готовится к этому мероприятию.

Саммит лидеров стран-членов G20 пройдет в Майами 14-15 декабря. При этом решение о визите лидера РФ Владимира Путина пока не принято.

Ранее пресс‑секретарь российского президента Дмитрий Песков объявил, что трехсторонняя встреча глав России, США и Китая состоится 19 ноября в Шэньчжэне в Китае, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».